Este lunes comenzó finalmente el juicio oral contra el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, acusado de abuso sexual y violación contra una ex secretaria. En total, se lo acusa de nueve hechos: dos habrían ocurrido en un departamento de Puerto Madero, y el resto en la provincia de Tucumán.

En la audiencia de este lunes, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio, pero no habrá testigos. Alperovich está presente en el edificio ubicado en Paraguay al 1500, donde se lleva a cabo la audiencia. El exfuncionario llegó acompañado de sus cuatro hijos, entre ellos su hija, la ex legisladora Sarita Alperovich.

A las 11:35 de este lunes, el juez Juan Ramos Padilla declaró abierto el debate e invitó a Alperovich a declarar en indagatoria. El exmandatario provincial se sentó frente al tribunal y aseguró: “Sí, señor juez, pero mis abogados me piden que posterguen la declaración para el final”.

“Le pido autorización a usted. Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos, y quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez, si puede, o el señor fiscal, a todas las pruebas”, declaró Alperovich.

Tras dar sus datos personales, Alperovich se describió como empresario. Asimismo, la fiscalía pidió detalles de sus actividades: dijo que tenía “una concesionaria de autos, una empresa agrícola y una inmobiliaria”. A pedido de la fiscalía sobre su nivel de ingresos, dijo que retira “5 millones de pesos por mes de esos emprendimientos”.

Tras la palabra de Alperovich, se realizó la lectura de las declaraciones que hizo en instrucción antes de que la causa se elevara a juicio. En sus indagatorias, dijo: “No abusé de FL”. Desmintió un vínculo familiar con la víctima y describió la relación laboral, en donde la joven se encargaba de manejar agenda y dinero. “Señor juez, claramente no había sumisión. Había un empoderamiento”, aseguró, y agregó: “Es falso que yo buscara deliberadamente estar a solas con ella, para supuestamente atacarla”.

“Me encantaría que FL no haya borrado los mensajes” que ella me mandaba. “Al igual que ella, yo también quiero la verdad. De los 15 meses que trabajo conmigo, jamás le pague nada. Si ella tenía un trabajo de por vida (en el ministerio de gobierno de Tucumán), por qué no regresó a su trabajo en el ministerio, si había sido violada y abusada. Había mucha gente que estaba conmigo”. Según detalló, el ex gobernador de Tucumán, Juan Manzur, cuando se volvió un adversario, ordenó que los empleados volvieran a trabajar y él les ordenó a todos sus colaboradores regresar porque eran planta permanente. “Todos volvieron a su cargo menos FL. Si yo la sometía y humillaba, por qué no volvió a su trabajo”, expresó Alperovich.

Y continuó: “Señor juez, FL no tenía personalidad sumisa. Tenía una fuerte personalidad, Para manejar lo que manejaba, lo necesita porque sino dura nada en ese cargo. Usted le pidió que presente el teléfono y no lo entrego. FL reseteó dos veces el teléfono. Sería hermoso que usted entre a la nube y logre recuperar los mensajes. Si fue abusada, por qué borró el teléfono”.

“La perito psicóloga no analizo los chats. Eso es relevante porque ahí se ve revelada su verdadera personalidad”, aseguró, y según dijo, ella misma le pidió trabajar con él en el Senado. “Si ha sido abusada en el departamento de Puerto Madero, por qué a los 10 días quiso volver a donde fue abusada”, añadió el ex mandatario provincial.

También reveló; “Ella siempre quería ir conmigo. Mi chofer siempre estaba conmigo. Mi hija embarazada de 7 meses le pide a FL el lugar para estar al lado del padre y FL no lo dejó. Quería ir en el auto”.

Por su parte, Alperovich preguntó: “¿Yo voy a abusar a los 67 años? No señor juez. Es una causa falsa, yo no abuse de FL. Después de renunciar, ella se dedica a fabricar pruebas. Señor juez, hay una prueba que también le quiero contar. Ella había hablado con un publicista y les contó del abuso sexual. Pero el testigo dijo que en ningún momento le dijo eso y que recién lo llamó tiempo después. Una persona que ha sido violada va a ir a buscar plata. Esta causa fue armada”.