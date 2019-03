Escenario. Carlos Caballero (42) tenía experiencia en la mecánica de vehículos y a muchos les sorprendió que perdiera la vida aplastado por un auto.



Un hombre pretendió cambiarle los amortiguadores a su auto ayer al mediodía en el garaje de su casa en Chimbas, pero no pasó del intento: según la Policía, uno de los tres gatos en los que había apoyado el vehículo para levantarlo más alto de lo normal para hacer esa operación. Y aunque un vecino pudo sacarlo de abajo del vehículo que aprisionaba su pecho y otra vecina le practicó ejercicios de reanimación, no pudieron salvarle la vida, dijeron fuentes policiales.



El trágico hecho ocurrió ayer cerca de las 13. La víctima fue Carlos Caballero, un hombre de 42 años, padre de 3 hijos que trabajaba en un taller mecánico y de algún modo sabía lo que hacía.



Según la Policía, el hombre estaba solo en esa tarea apostado en la parte trasera de su automóvil.



A la hora del siniestro, su esposa Elisa y sus tres hijos, estaban en el comedor de la casa y se preparaban para almorzar.

En ese momento, y por motivos que aún se desconocen, uno de los gatos hidráulicos falló o se corrió, y el automóvil se precipitó, principalmente, sobre el pecho de Carlos, indicaron.

Su familia quedó destrozada por su pérdida.

Su hijo mayor fue el primero en saber de la desgracia cuando fue hasta el garaje para ver por qué no respondía a los llamados para ir a almorzar. Asustado, avisó a su madre e intentaron sacarlo, pero no pudieron. Fue ahí otro de los chicos corrió a lo de un vecino por ayuda. ‘Vino la nena y me golpeó la puerta desesperada, cuando salí me contó que el auto se le había caído a su papá y cuando fui lo vi y como pude les ayudé a sacarlo pero ya estaba muerto‘, contó aún impresionado un vecino de la víctima.



Después entró en escena una enfermera y también personal de una ambulancia, pero nada se pudo hacer.



Policías de la seccional 17ma recolectaban ayer las pruebas necesarias para dejar en claro qué pasó y por qué, para que luego un juez determine si alguien debe ser responsabilizado por la muerte o si no fue así y la causa debe ser archivada.