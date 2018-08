La madre de un muchacho que padece el síndrome de asperger, denunció que su hijo fue violado en un establecimiento educativo y el escalofriante caso está siendo investigado por la jueza de Menores de Metán, Carolina Poma.

"Hubo una cámara gesell donde mi hijo contó todo, porque dos de sus compañeros de la escuela Técnica 3.133, abusaron de él en un curso. Ahora está destruido, no quiere comer, ni salir de la casa y mucho menos ir al colegio", dijo entre sollozos la madre del joven.

En la denuncia radicada en la Comisaría 30, la mujer relató que todo comenzó el pasado 7 de este mes cuando el menor dijo que le dolía la cola. "Lo hicimos examinar con médicos y se comprobó que mi hijito fue violado. Yo he luchado muchísimo para tratar de que él esté bien por la enfermedad que tiene, pero esto es terrible. Con nuestra familia estamos desesperados, destrozados”, señaló.

"Yo hice una denuncia el 10 de este mes, pero hasta la fecha no tengo ninguna repuesta porque esos chicos depravados siguen libres", reclamó la madre.

El síndrome de Asperger es uno de los trastornos del espectro autista (TEA) más comunes y menos conocido, que genera prejuicios y discriminación. Son trastornos que afectan al neurodesarrollo del niño. Son menores que tienen un aspecto e inteligencia normal y, a veces, incluso superior a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y habilidades especiales en áreas restringidas. Además, supone una discapacidad para entender el mundo de lo social, dando origen a comportamientos inadecuados.

"Todavía no tengo Justicia por lo que pasó en la escuela Técnica. Yo hablé con empleados y autoridades del colegio pero me dijeron que ellos no creen que haya sido ahí. Fue con acceso carnal, abusaron de él y por eso mi hijo está muy mal", afirmó la mujer.

"En la cámara Gesell contó todo lo que pasó y pobrecito porque se orinó, se ensució entero y eso le sigue pasando por lo que le hicieron. Está muy mal psicológicamente", finalizó.