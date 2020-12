Cintia Altamirano tenía 26 años y un nena de 3 por la que se desvivía. Esa nena fue una de las razones por las que salió a trabajar como repartidora para la firma "Pedidos Ya" en una Motomel 150cc. Ayer al mediodía, intentaba realizar una entrega cuando la sorprendió la muerte: transitaba hacia el Norte por un lateral de avenida Joaquín Uñac (también conocida como Mendoza), cuando un camionero que circulaba en la misma dirección, se le cruzó al querer girar para seguir por otra calle. Y fue el fin para Cintia porque la encerró y tras el impacto, al parecer, le pasó por arriba dejándola sin ninguna chance.

Todo pasó sobre las 12 de ayer en avenida Uñac y Constitución, una cuadra al Sur de ruta 155, en Pocito. La muerte de la joven repartidora es la quinta registrada por accidentes de tránsito en diciembre, que resultó levemente superior a noviembre y octubre, en los que se detectaron al menos 4 decesos en cada mes.

Menos fallecidos

De todos modos, todo indica que este año terminará con una cifra récord en la disminución de fallecidos, pues el año pasado los números habían sido los más bajos de los últimos 11 años con un total de 102 personas fallecidas, según datos de la Secretaría de Tránsito y Transporte ya publicados por este diario.

De acuerdo a esos datos oficiales, hasta agosto pasado hubo 42 víctimas mortales contra 72 de igual período del año pasado. Y la tendencia en baja se mantuvo, porque desde agosto hasta ayer hubo otros 19 decesos, lo que deja un total provisorio de 61 personas en lo que va de 2020.

"Encerrada"

La muerte de Cintia Altamirano era investigada ayer por policías de la Seccional 6ta. de Rawson, donde había quedado provisoriamente detenido Alberto Arancibia, de 66 años. El hombre conducía un camión cisterna Ford 1400 y habría dicho que no vio a la joven en moto, según la Policía. Está sospechado de cometer un homicidio culposo, pues se supone que no tenía intención de quitarle la vida a la joven madre. Ahora, un juez decidirá si cabe o no procesarlo por ese delito, que es excarcelable.

Cintia, igual que su hermano, trabajaba en "Pedidos Ya". Ayer sus compañeros estaban muy dolidos y con bronca contra los conductores imprudentes.

Grave, tras chocar y volcar



Un joven identificado como Santiago Alfredo Becerra (27) sufrió graves lesiones al impactar en su auto Fiat 147 contra un árbol y luego volcar. Ocurrió durante la madrugada de ayer, cuando transitaba por la Avenida de Los Ríos, cerca del callejón Coria, en Caucete, dijeron fuentes policiales. El conductor fue trasladado en ambulancia hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde ayer continuaba internado.