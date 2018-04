Preocupados. La abuela y el tío de Agustín Zárate lo acompañaban ayer en el Hospital Rawson. Ambos aseguraron que al joven lo apuñalaron para robarle.

Un adolescente de 15 años recibió dos cuchillazos en un confuso episodio en Chimbas, quedó muy grave y hasta anoche peleaba por su vida internado en el Hospital Guillermo Rawson, dijeron fuentes policiales. El hecho tuvo lugar en la tarde del pasado lunes en el interior del barrio Parque Industrial, y hay dos versiones diferentes que se manejan: si el joven recibió los puntazos cuando intentaban robarle o si fue apuñalado en un caso de ajuste de cuentas.



Agustín Zárate es el mayor de seis hermanos, va a la secundaria y vive con su familia en el Lote Hogar 38, contó su familia a este diario. Ayer dijeron que salió a las 14 de su vivienda y se dirigió hasta el barrio Parque Industrial para hacer unas compras, tarea que no pudo completar porque en el camino dos sujetos que circulaban en moto lo abordaron para robarle el celular. Al parecer, Zárate se resistió y uno de los sujetos le dio un puntazo en el riñón y otro en los intestinos, dijeron desde la familia.

La Policía trabaja para esclarecer el caso. Zárate no pudo declarar por su estado de salud.

Sin embargo, los pesquisas que llevan adelante la investigación no descartan que el adolescente haya sido apuñalado en un caso de ajuste de cuentas, indicaron fuentes policiales. Lo curioso es que desde el entorno del adolescente aseguraron que los presuntos motochorros no le quitaron ninguna de sus pertenencias.



Lo cierto es que por los puntazos Zárate quedó tendido en el suelo gravemente herido. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde hasta el cierre de esta edición se encontraba internado en Terapia Intensiva. Con la intención de salvarle la vida, hasta anoche los especialistas ya lo habían intervenido quirúrgicamente en tres oportunidades y no descartaban operarlo nuevamente. Desde la familia admitieron que el panorama no es favorable y no descartan que pueda correr con la peor suerte.