Golpe de suerte o no, el saldo para los delincuentes resultó bastante positivo: unos $100.000 pesos, dos afeitadoras y un reloj. Todo eso se llevaron de la casa de unos jubilados que viven en calle General Acha, en Concepción, Capital, en la que se metieron a robar el viernes por la tarde, informaron voceros policiales.



Los investigadores no descartaban ayer que al menos un delincuente hubiese visto al matrimonio Agüero salir de su casa sobre las 17 del viernes. Y que entonces se abriera paso al interior de la vivienda tras violentar la ventana de la cocina.



Una vez adentro, se tomó el tiempo para revisar los ambientes habituales donde la gente esconde sus valores. Y en esa búsqueda se topó con una caja de madera donde los dueños de casa guardaban unos 100.000 pesos que habían ahorrado, dijeron fuentes policiales.



Que se llevara dos afeitadoras y un reloj es para los pesquisas una muestra de que quizá fue lo primero en embolsar antes de toparse con el dinero, que lo hizo desistir de llevarse más cosas.



El dolor de cabeza y la preocupación para los jubilados ocurrió alrededor de las 19,30, cuando regresaron de su cita obligada con el médico y se toparon con su casa toda revuelta y sin la cajita de madera en la que con tanto celo guardaban sus ahorros.



"En estos momentos no estoy en condiciones de hablar, quizá más adelante", dijo ayer el dueño de casa escuetamente a este diario. La denuncia del caso se radicó en la Seccional 2da, donde buscaban pistas para poder esclarecer el caso.