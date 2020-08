Karina Palacios fue nuevamente víctima de un robo en su casa ubicada en el Barrio 22 de Abril, en Rivadavia. La reconocida profesora fitness sanjuanina utilizó las redes sociales para hacer un fuerte descargo frente al nuevo delito en el que los malvivientes se llevaron medicamentos esenciales para la salud de su madre.

La indignación de Karina la llevó a postear duros mensajes por la situación de inseguridad, ya que ha sido víctima de 17 robos. “No tienen piedad de nadie, ¿tan miserable se puede ser?”, indicó. Y agregó: “Ahora me voy a armar y cuando vea a alguno cerca no me va a calentar nada, lo dejaré rengo o ciego, si total, creo que me van a soltar como a ellos. Y si no, no me calienta estar presa por hacer justicia”.

Inmediatamente las redes respondieron a favor de la profesora con mensajes de apoyo, compartiendo la indignación de Palacios. “Se llevaron medicación carisma de mi madre, eso es simplemente querer hacer daño”, posteó. Y continuó: “Encima sé quiénes son los que me robaron, esta vez fue el hdp de ´El Fiolo´, que estuvo hace una semana preso, pero como son pequeños incidentes para la Justicia, los largan”.

Palacios también comentó que los mismos policías que custodian la zona en la que vive fueron víctimas de la inseguridad. “Les quisieron robar a los mismos policías que nos cuidan. Ahora, vos debes patentes, seguro o te reunís con más de 12 personas y te detienen y debes pagar multa. Las mugres estas no, salen como si los condecoraran como a los mejores chorros”.