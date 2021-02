Una vez más se registró un hecho de inseguridad en la provincia con la misma protagonista: por décima octava vez, la reconocida profesora de fitness, Karina Palacios, sufrió un robo y, en esta oportunidad, se mostró por demás indignada y también resignada.

Según dijo a través de su cuenta de Instagram, un menor le robó el celular. Sin dar demasiados detalles, Palacios aseguró que iba a descargar su "furia" en las redes y así lo hizo. "No voy a vivir custodiada, porque hoy (por ayer) a las 21 y estando yo (en su casa), con gente en la esquina, enfrente, al lado, lo hicieron" otra vez, aseguró.

Palacios agradeció al personal de la Comisaría 30, de Chimbas, por lo que se estima que el robo fue en aquel departamento.

Luego reflexionó y se preguntó "¿cuál es la salida?, ¿irme?, ¿amotinarme 24 horas en mi casa?, ¿comprar un arma?", al mismo tiempo que dijo que "para peor son menores y para ellos no hay castigo, no hay prisión. Pasan por mi casa y se cag... de risa y me gritan '¿sos de la yuta, de la política?'".

Por último, criticó a la política: "Basta de ayudar a los delincuentes para que vivan mejor. ¿Quieren casa? Laburen o que la construyan ellos mismo, pero no, porque las quieren y exigen terminadas, con bolsas de mercadería y ayuda permanente...Vagos de mier...".



