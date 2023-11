La abogada de Juan Pablo Echegaray (18), el joven de 18 años presuntamente involucrado en la tragedia de Lucía Rubiño (16), criticó los videos aportados por Fiscalía donde supuestamente se ve al hijo del juez federal Hugo Echegaray circulando a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas. "No me parecen para nada claros", sentenció la letrada Sandra Leveque al término de la audiencia de este martes en la que su cliente fue formalmente imputado.

"Nuestra teoría es que Juan Pablo Echagaray no ha tenido ninguna vinculación con el hecho", dijo la abogada. "Entendemos que vamos a poder acreditar esto aportando elementos de convicción durante la investigación penal preparatoria", agregó.

"Es un hecho totalmente lamentable. Realmente es muy doloroso tanto para la familia de la menor fallecida como también para el resto de las familias que están involucradas y es por este punto que nosotros estamos a disposición de la Justicia", señaló Leveque.

Luego comentó que "vamos a proponer una pericia accidentológica, de hecho ya tenemos realizada una de parte. También vamos a acompañar una pericia toxicológica que se le ha hecho a Juan Pablo Echegaray".

Tras ese punto, pasó a analizar los videos aportados por Fiscalía: "Realmente no me parecen para nada claros, yo como defensa y creo que cualquiera de ustedes ha podido verlo, realmente no se advierte la maniobra que supuestamente el Ministerio Público Fiscal pretende hoy endilgarle a mi asistido".

Este martes y a pedido del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi, el juez de Garantías Federico Rodríguez ordenó abrir una investigación penal contra Juan Pablo Echegaray por el delito de homicidio culposo y y el comprendido en el artículo 193 bis del Código Penal, que apunta a los conductores que puedan crear con su manejo imprudente un peligro latente para la vida de las personas.

El querellante Maximiliano Sansó pretendía que al acusado le endilgaran el delito de homicidio simple con dolo eventual, el mismo que la jueza de Menores María Julia Camus le aplicó al menor de 17 años (alojado en el Instituto Nazario Benavídez) que embistió a Lucía. Sansó también había pedido prisión preventiva para Echegaray, pero sus planteos fueron desestimados.

Según la acusación fiscal, a Echegaray se le endilga haber estado andando a alta velocidad en el interior del barrio Profesional aquella trágica madrugada del 15 de octubre pasado. Sin la certeza de que tanto Echegaray como el otro imputado hacían un desafío de velocidad, el fiscal Ivan Grassi apuntó en la acusación que producto de la velocidad e imprudencia de Echegaray es que el otro muchacho debió realizar una maniobra brusca para evitar que lo impacte de frente, que terminó con el Sandero perdiendo el control, yéndose a la vereda y atropellando a Lucía, quien minutos después perdió la vida.