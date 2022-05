"Bueno, andá, denunciame. Te voy a matar... Vos me denuncias y yo te mato". Así de esa manera violenta Jonathan Iván Gallo amenazó a quien fuera su pareja durante 15 años. El sujeto aceptó en juicio abreviado seis meses de prisión condicional (sin encierro) y deberá cumplir una serie de reglas de conducta.

La denunciante que tiene cuatro hijos fruto de la relación durante 15 años con el denunciado, expresó en la denuncia que hacía meses que la relación era mala debido a que Gallo abusaba del consumo de alcohol y drogas, y producto de ello, la insultaba y maltrataba a sus hijos. La denunciante aclaró, que nunca antes lo denunció por miedo, porque en varias oportunidades Gallo la amenazaba con matarla.

El sábado 19 de noviembre del año pasado, Gallo comenzó a agredir verbalmente a la denunciante, luego salió de la vivienda y le manifestó: "Me voy pero vas a ver como te cag... de hambre", se fue y no regresó en todo el día. El día siguiente, a las 9 de la mañana, mientras la denunciante se encontraba en su casa llegó el denunciado junto a su hermano Alberto Gallo. El hombre le expresó a la mujer: "Vengo a buscar mis cosas porque tengo que ir a trabajar, me voy a llevar todo", luego le comenzó a gritar, y posteriormente se le abalanzó y la tomó del cuello. "Te voy a matar hija de p...".

Luego la soltó, y la denunciante salió a la vereda a pedirle a su cuñado que se lo llevara. La víctima empezó a sacarle las cosas al pasillo y le pidió que se fuera, en ese momento el denunciado regresó al dormitorio y la empujó hacia adentro, la denunciante cerró la puerta y le pidió a su hijo de 11 años de edad que llame a la policía mientras el denunciado gritaba desde el pasillo "Si llamas a la Policía te voy a matar hija de p...". Si bien el hombre se fue y continuó dando vueltas sobre el domicilio, cuando llegó la policía minutos después, Gallo ya se había retirado del lugar.

En juicio abreviado el imputado aceptó la pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y por ser en contexto de violencia Intrafamiliar. También dispuso que durante el término de dos años el condenado cumpla las siguientes reglas de conducta: fijar residencia, abstenerse de usar estupefacientes y del consumo en forma abusiva de bebidas alcohólicas, el prohibimiento de acercamiento o cualquier tipo de contacto con la víctima, tanto en la vía pública, lugar donde se cometió el hecho o domicilio particular de la referenciada, a sus lugares de trabajo, esparcimiento y/o estudio, como también a domicilio de familiares de la víctima, a no menos de 300 metros, asimismo prohibirle cualquier tipo de actos turbatorios o molestos, por cualquier medio ya sean redes sociales, telefonía fija, móvil, etc.