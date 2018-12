Sentencia. Hoy en la mañana se conocerá el veredicto del juez. De derecha a izquierda: Raúl Gelves, el expolicía Alfredo González y el oficial principal José Luis Morán.

Los fiscales Adrián Riveros y Daniel Guillén pidieron ayer que se condene por el delito de extorsión a la banda integrada por policías que le sacó $88.000 a un comerciante de Jáchal fingiendo un operativo oficial. Ante el juez de Flagrancia Ricardo Grossi Graffigna, solicitaron 7 años de prisión, por extorsión, para el sargento retirado Alfredo Ricardo "Fortachón" González (63) y para el perforista Raúl Ernesto Gelves (35). Y un castigo más duro, 8 años y 6 meses, para el oficial principal en actividad que llegó uniformado al falso procedimiento, José Luis Morán (47). A este último le sumaron el delito de tenencia ilegal de dos armas de guerra (una pistola 9 mm) de uso civil (un revólver calibre 22) que guardaba en un armario del Comando Urbano, donde cumplía funciones.

Para los defensores César Jofré y Horacio Merino, el delito cometido fue otro: estafa, por considerar que sólo engañaron al comerciante. También argumentaron que no hubo una tenencia ilegal de las armas, porque un reglamento policial lo permite. Por eso pidieron 1 año y 6 meses de cárcel para sus tres clientes.

Si el juez dispone cambiar el delito de extorsión por estafa, los imputados podrían quedar en libertad porque es excarcelable.

Los alegatos, ocurrieron después del testimonio de la víctima, Nicolás Jorge Zárate (24), dueño de la distribuidora de bebidas Manaos "Nico", en Jáchal. El mediodía del 8 de diciembre pasado, los tres acusados llegaron allí en una Ford Ranger. Según Zárate y dos empleados, González llegó y le dijo que era "juez" y llegaba a allanar y detenerlo. Gelves -explicó- fingió ser "funcionario de toxicomanía" y Morán se bajó de la camioneta con su uniforme azul puesto para, justamente, tratar de que pareciera verídica la teatralización. "Me dijeron que llevaban 3 meses siguiéndome, que me habían visto comprando churros (cigarrillos de marihuana) en la Villa Observatorio (Chimbas) y que me habían sacado fotos. Y que tenía una causa y que me la iban a borrar", contó el comerciante, quien aseguró que efectivamente el día anterior al hecho había ido a ese lugar a comprar estupefacientes. Dijo que eso lo "asustó mucho" y por eso, aunque en el fondo dudaba, les entregó $88.000 de los $100.000 que le pidieron para no llevárselo detenido. Para Fiscalía, existió una "intimidación engañosa". En su alegato, adujeron que Zárate nunca ofreció voluntariamente el dinero, sino que lo obligaron a que lo entregara con las amenazas. Hoy, el juez dará su veredicto.