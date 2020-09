A una semana del desenlace fatal, el padre de Priscila Schiany Fragapane dio a conocer una carta que escribió para recordar a la pequeña, que falleció tras accidentarse en el frente de su casa de la Villa Alcira, en Albardón.

"Mi hija no está muerta", es el título del mensaje que Sergio Schiany (36) hizo llegar a este diario para que sea compartido.

El accidente de Priscila ocurrió el domingo 16 de agosto pasado y la bebé falleció el martes último. Estaba internada en el Hospital Rawson. Primero se dijo que su papá la había atropellado, pero luego el hombre explicó que la bebé en realidad se había caído.

Priscila tenía 1 año y 6 meses.

LA CARTA COMPLETA

MI HIJA NO ESTÁ MUERTA

"Creí que mi hija había muerto. Que equivocado estaba. Nosotros estamos muertos...nosotros no sabemos nada de la vida...reprochamos si no nos gusta, nos ponemos mal si nos falta, luchamos por conseguir avanzar en un mundo lleno de materiales muertos .. de actitudes muertas.. que el divorcio... que las peleas... que la envidia.. que las enfermedades... todo habla de muerte...pero qué es la vida? Si no todo el que respira está vivo.. si Dios nos promete vida eterna después de la muerte..entonces esto es la muerte y luego llega la vida...entonces mi hija empezó a vivir ahora ...su cuerpito acostado fue tomando frío y sus ojitos se apagaron.. pero me envuelven los recuerdos..sus sonrisas y los besitos en mi nariz ...sus manitos en mi cara aquel día. Todo eso la hace eterna aunque ya no esté aquí... seguiré muerto aquí en la tierra hasta que un día llegue mi hora de partir a esa vida en la que se encuentra mi hija ... mi hija no murió solo empezó a vivir...en el cielo no hay muerte pero acá... acá si..."