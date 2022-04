Las esperanzas de encontrar con vida al sanjuanino Julián Escobar (43 ños), el kayakista que realizaba una travesía en el Canal Beagle el miércoles de la semana pasada junto a un compañero -que fue rescatado-, se están apagando, pero nadie pierde las esperanzas, en especial su familia y amigos.

El jefe de la Prefectura Naval en Usuhaia, Miguel Ángel Nardelli, indicó que se hallaron restos de un kayak en la zona donde se vio por última vez a Escobar y además que ya concluyó el periodo de ‘Búsqueda y Rescate’ del extraviado, el de mayor expectativa de hallarlo vivo, aunque por las características geográficas del lugar cabe la posibilidad que el kayakista se haya aferrado a unas rocas y no puede dar señales del lugar donde se encuentra.

Escobar, que reside desde hace años en Tierra del Fuego, navegaba junto a un compañero, de apellido Caballero, entre bahía Sloggett y bahía Aguirre cuando una tormenta imprevista, con olas de 4 metros, los sorprendió en una zona de acantilados. Caballero relató que ambos kayaks se rompieron, vio a Escobar flotar como si estuviera desmayado y para salvarse, debió nadar solo hasta la costa rocosa, donde logró trepar para ponerse a salvo. Ahí ya no pudo divisar a su compañero.

Según detalló Radio Universidad en Usuhaia, las autoridades intentan establecer si Escobar logró salir hacia alguna zona costera y que permanezca sin comunicación debido a lo inhóspito del lugar o si sufrió alguna contingencia mayor.

Nardelli declaró a Radio Nacional este lunes que “lamentablemente hasta el momento no se ha podido dar con Julián Escobar, pero sí hemos identificado el lugar donde ocurrieron los hechos y se han divisado los restos de su kayak”. El prefecto agregó que llegar a la zona, ya sea por tierra o por agua “es casi imposible, por las características de la zona porque sobre la costa hay una barrera de piedra sumergida”.

Para el patrullaje hubo un helicóptero en los primeros días, a lo que el uniformado aclaró que “es de una empresa privada por lo que no está a disposición nuestra, sólo lo prestaron como colaboración y por las condiciones en el lugar, el tiempo fue muy poco”. Nardelli afirmó que por esas mismas condiciones es que no pudieron acercarse con una embarcación a la zona.

Según el prefecto, “la búsqueda no es imposible, pero las distancias son largas. Nosotros estamos tratando de desembarcar lo más cerca posible, pero se tienen que dar las condiciones, que no haya olas” y concluyó: “El lugar es una barrera, como si fuera un arrecife, es una barrera de piedras donde no permite el paso con seguridad”.