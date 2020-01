El cirujano sanjuanino Daniel Gustavo Mereles Tello (52) -separado, un hijo de 15 años- está detenido desde el pasado 28 de diciembre acusado por su expareja de haberla violado en reiteradas oportunidades. El caso tuvo fuerte repercusión pública por tratarse de un profesional conocido en la provincia.

Pero la familia del médico y los vecinos decidieron contar su versión de los hechos, cimentando sus testimonios en el supuesto accionar de esta mujer ni bien se separó de Mereles, allá por abril de 2019.

DIARIO DE CUYO habló con la hermana C.M (54) y dos vecinas que aseguraron que el hombre viene siendo víctima de esta mujer C.S. (37). "Ella parece que nunca soportó que la relación se terminara y empezó una persecución contra mi hermano. Lo esperaba en la puerta de sus trabajos -trabaja en AME, PAMI y en la Rotonda, entre otros- con la idea de cruzárselo", aseguró su hermana.

Según explicó, desde que la mujer supuestamente se obsesionó con Mereles, había armado toda una logística para llegar a sus trabajos y a su domicilio.

La primera denuncia de esta mujer -tiene 2 hijos y una discapacidad menor- fue hace 7 meses y en esa oportunidad fue por violencia de género. El médico estuvo 18 días en un calabozo. "Esta mujer iba a la comisaría a llevarle comida, siendo que supuestamente la había golpeado; no es normal", agregó la hermana.

La hermana sostiene que desde esa denuncia, el hombre no quiso volver a mantener contacto con su ex -de todas maneras, había una perimetral que se lo impedía legalmente- y que temía que algo de esto ocurriera. "Si no volvés conmigo, te voy a matar", le dijo en una oportunidad cuando pasó por el kiosco que el hombre también tiene en Avenida Libertador pasando Gral Acha, en Capital. Esa frase terminó en una denuncia del profesional

En el vecindario -el hombre vive solo en una casa de la Villa Palacio, en Rawson- conocían el tema. "Nosotros le avisábamos al doctor -por Mereles- cuando esta mujer andaba deambulando. Se escondía en una plaza, detrás de un árbol, o pasaba caminando". Incluso su hermana relató que la expareja del médico llegó a desmayarse cerca de uno de los lugares de trabajo del médico para que sea asistida en ese nosocomio por el profesional.

La denuncia de la mujer

La denunciante, según fuentes del caso, sufrió serios problemas psicológicos a causa de la "tóxica" relación con el médico, al punto de que tuvo intenciones de quitarse la vida. Fue un sacerdote al que recurrió en busca de ayuda el que le recomendó denunciar los hechos de violencia que había sufrido principalmente en los meses de abril y mayo pasado, y que incluyeron las violaciones que omitió detallar en su primera denuncia, indicaron.

Sin embargo el pasado 19 de diciembre volvió a reclamar justicia por los ataques sexuales que ocurrieron esos últimos meses de una relación que no incluyó la convivencia, pero sí momentos en que ella se quedaba en casa de él y viceversa.

El delito por el que se acusa al médico se castiga con penas de entre 6 y 15 años de cárcel.

Por esa última denuncia detalló que en los últimos meses de relación, el profesional se volvió más violento, al punto de que la maltrataba, la tiraba en la cama y la obligaba a mantener relaciones sexuales.