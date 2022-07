Luego de escuchar el fallo que pronunció el juez de Garantías, Alberto Caballero, en el caso Furlotti, donde condenaron a Juan Simón Molina a un año de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para ejercer su profesión de guardavidas, su familia expresó el "dolor de la injusticia".

"Dónde están los culpables de la muerte de los 6 niños que hasta el 12 de diciembre fallecieron ahogados en la provincia", preguntó irónicamene Juana del Carmen Díaz, mamá de Juan Simón Molina.

Luego sostuvo, con los ojos llorosos, que no solo dañaron a su hijo con la imputación y posterior fallo sino que "nos destruyó" a todos los que conocen al guardavidas. "Destruyen a los que construyen esta profesión con vocación y creen que son Dios, no no es así", expresó conmovida.

Una vez en el exterior del palacio de Tribunales, familiares y amigos de Molina, lo recibieron con abrazos y lágrimas de desahogo. Una de sus tías expresó que la justicia en la provincia "no existe" y que "buscaron a un culpable" cuando "otros son los responsables".

Finalmente y en reclamo a la sentencia, la mamá de Molina se retiró tocando el silbato de su hijo ante el apoyo de sus seres queridos.