Una joven terminó internada después de un violento robo en su domicilio. Los malvivientes le golpearon la cabeza contra la pared, fisuraron dos costillas y provocaron cortes con un cuchillo para huir con 400 pesos y una mochila.

Todo sucedió antes de las 11.30 de ayer cuando Elisa Sánchez llegaba a su casa del Barrio 17 de Octubre, en Chimbas, y fue interceptada por un hombre que bajó de una moto mientras su cómplice lo esperaba en el rodado.

"Empezó a golpearme la cabeza contra la pared hasta dejarme casi inconsciente. Al traer abrigo grande no logro cortarme más porque traía un cuchillo con el cual me hizo una herida en el brazo. Por los mismos golpes me hizo una fisura en dos costillas y tuvieron que trasladarme en ambulancia al hospital", contó la chica.

Tras la salvaje golpiza, los malvivientes huyeron con sólo 400 pesos y una mochila con su documentación personal: DNI, tarjeta de débito del Banco San Juan, carnet de conducir y de la obra social.