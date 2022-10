La esteticista Lilian Patricia Coria (59) quedó ayer a un paso de ir a la cárcel. Los jueces Alberto Caballero, Verónica Chicón y Gema Guerrero, la encontraron culpable de aprovecharse de la vulnerabilidad de una de sus empleadas en la estética 'Eros For Men' (funcionaba en 25 de Mayo, metros al Este de Mendoza, Capital), para promover, facilitar y explotar económicamente la prostitución de esa joven durante el tiempo que trabajó: entre 23 de febrero y el 6 de mayo pasado. El tribunal adhirió parcialmente al pedido del fiscal de la UFI CAVIG, Juan Manuel Gálvez, que había solicitado la absolución para la hija de Coria, Natalia Pablo (29) por el delito de encubrimiento (no opera entre parientes). Y pretendía que, preventivamente, la mujer fuera detenida mientras el tribunal define si le dan o no los 9 años de cárcel que pretende. Sin embargo los jueces rechazaron meter presa a la acusada, porque consideraron que el pedido del fiscal se hizo 'de manera intempestiva' cuando ya concluía la audiencia del último viernes y porque, además, no fundamentó el planteo. Al parecer, Coria seguirá libre luego de que hoy conozca cuántos años de cárcel recibirá.