Cuando Marisol Vera se cruzó a Enrique Alfredo Gómez en un boliche de Valle Fértil no imaginó que el sujeto se convertiría en su peor pesadilla y que tres años después terminaría denunciando ante la policía la situación.

Es que el sujeto, además de hostigarla con permanentes llamadas por teléfono, le dedica posteos en las redes sociales y comparte fotos suyas, amigas y familiares sin autorización alguna.

Cansada y asustada, la joven vallista realizó un posteo que se volvió viral. “Tengo miedo, hace varios meses que tengo que viajar a capital para ir a la facultad y no lo hago por miedo a encontrármelo en algún lado y que me haga algo, es una pesadilla lo que estoy viviendo el mes pasado estuve con ataque de pánico con miedo a salir a la calle sola”, escribió.

Según contó la chica, al hombre lo conoció en un boliche cuando se acercó y le invitó tomar algo. Ante el rechazo, el sujeto consiguió su número de teléfono y comenzó a llamarla sin parar.

“Yo nunca lo denuncie hasta este año porque lo había bloqueado de todos lados y por eso había cosas que no me enteraba. Un día me saltó todos los correos de voz que me dejaba diciéndome que me quería ver para que hablemos, después para una Fiesta del Sol me vió y me dejó un correo de voz describiendo como estaba vestida. Este mes donde vi todas las cosas que publicaba mías poniendo mis iniciales, escribiéndoles a mis compañeros de la facultad, compartiendo fotos de mis amigas”, relató la chica.

Acá algunas de las publicaciones del hombre: