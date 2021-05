El 11 de diciembre de 2010, Juan Pablo Abelín -hijo del exintendente de Rivadavia, Jorge Abelín- atropelló y mató con su auto al joven Hernán Lastiri. En mayo del 2017, recién se realizó el juicio donde el conductor fue condenado a 3 años de prisión en suspenso (no fue preso) y la inhabilitación a manejar por el término de 7 años, o sea hasta 2024.

Pero el muchacho se valió de un beneficio legal para recuperar su carnet de conducir y poder volver a sentarse frente a un volante, resolución que la tuvo en sus manos en noviembre del año pasado, gracias a un escrito firmado por el juez Alberto Caballero. Esta novedad salió a la luz recién ahora, generando un fuerte repudio en la opinión pública y, principalmente, en la familia de la víctima.

En las ultimas horas, Guadalupe Lastiri, hermana de Hernán, fue quien se expresó sin pelos en la lengua las sensaciones que le dejó este beneficio que obtuvo Abelín. "Así es! Si mataste a una persona, podés sacar permiso de conducir!! Asco de la justicia de San Juan. Asco y repugnación a Juan Pablo Abelín. A él no le importa quién mató, mientras él pueda manejar no le importa, mientras no lo toquen y no le hagan nada él hace su vida", escribió en su cuenta de Facebook la chica.

El siniestro fatal ocurrió la alrededor de la 1 de la mañana del 11 de diciembre de 2010. Esa vez, Abelín embistió con un VW Fox y causó la muerte de Hernán Lastiri cuando intentaba cruzar avenida Libertador por Manuel Zaballa (más conocida como Cabañas) en Rivadavia.

Según explicó el defensor oficial, Carlos Rieloba, este beneficio está establecido en el Código Penal. En un apartado del artículo 20 se establece que "el condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquélla...". "Es muy común que quienes cumplieron la mitad de la inhabilitación soliciten esto al Juez de Ejecución Penal y es lo que pasó acá. Se constató que no cometió ningún nuevo delito y se lo habilitó", agregó el letrado.

