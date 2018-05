La estudiante sanjuanina que denunció al excoordinador Enzo Lampasona utilizó su cuenta de Twitter para contar detalles de lo ocurrido en octubre del 2015. La chica insiste en que el joven la violó tras la tradicional fiesta de disfraces.

Ayer, en las redes sociales contó detalles de lo sucedido y cuestionó la absolución por parte de la Justicia.

En una serie de sucesivos tuits, la joven aseguró que desde la empresa le pidieron no contar a los médicos lo sucedido y menos con quien. También afirmó que la justicia de Bariloche desoyó las pruebas y tomó testimonio de personas que no habían sido parte de aquel viaje.

"El está libre, absuelto por la duda. Yo pagué con mi cuerpo, no quiero que nunca más nos callemos, pido justicia y pido una nueva apelación. Por mi y por todas las que no pudieron. NO ESTOY SOLA", escribió.