Luego de conocerse la trágica muerte de una nena de tres años en Pocito, al caer a un fuentón con agua caliente en la jornada de ayer, desde el Hospital Federico Cantoni aclararon que la pequeña llegó sin vida al nosocomio y que la causa quedó en manos de la Justicia.

"En la historia clínica quedó registrado que la nena ingresó a las 6:30 de la mañana al hospital y ya no tenía signos vitales. de todas maneras, se le realizaron maniobras de reanimación y lamentablemente no fueron positivas", explicó la directora Ivana Videla a DIARIO DE CUYO.

En el mismo sentido, la profesional detalló que la nena sufrió quemaduras en un gran porcentaje del cuerpo, "más precisamente en un 50% aproximadamente de su superficie corporal, lo que es una causa considerable para que haya perdido la vida".

La madre de la pequeña le había dicho a la policía que ella "tenía miedo de que se contagiara de coronavirus" y por eso no la llevó al centro de salud. Sin embargo, durante la noche del miércoles la beba empezó a vomitar, tomaba mucha agua y comenzó a faltarle el aire. La mujer decidió, finalmente, llevarla en vehículo particular al hospital del departamento, pero ya era tarde.

Al respecto, Videla aseguró que "no podemos precisar por qué la nena se quemó ni por qué no la trajeron antes, ya que no tuve la posibilidad de hablar con la mamá".

De esta manera, la causa quedó en manos de la Justicia y en las próximas horas se le realizará la autopsia a la pequeña. "Es el procedimiento para este tipo de casos, cuando no sabemos cómo se origino el deceso", finalizó la directora del hospital pocitano.