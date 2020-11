Sebastián Damián Villareal parecía inofensivo pero había algo en él que ponía nerviosas al staff de “El Club de Danza" de Avenida Lacroze y Once de Septiembre en Belgrano. Y podían identificar claramente qué era: su obsesión por Julieta Antón, una de las profesoras del estudio de baile. Villareal era su alumno.

“Le escribía constantemente, le enviaba fotos y videos bailando. Estaba obsesionado. Ella se sentía muy incómoda. Le pedía salir insistentemente", contó Ayelén, una de las amigas de la exbailarina del programa de Marcelo Tinelli.

Antes de tomar clases presenciales, cuando el Gobierno porteño permitió al espacio artístico abrir las puertas, Villareal tomaba clases por zoom. En ese momento, comenzaron los mensajes a la profesora por redes sociales. La intensidad creció al conocerla personalmente.

Las amigas de la víctima mencionaron chistes pasados de tono como una de las principales conductas del alumno que ponían nerviosa a Antón. También que se acercaba demasiado.

“Le mandaba a Julieta mensajes constantemente y le pedía sacarse una foto con ella. Actuaba raro en clase. No respetaba la distancia con los compañeros y la profesora. Le interrumpía todo el tiempo la clase haciendo preguntas y comentarios raros”, contó a TN.com.ar Delfina, amiga de Antón.

“Estaba viendo cómo frenarle un poco el carro porque no estaba cómoda dando la clase con él. El fin de semana me preguntó cómo podía hacer para frenarlo. Creía que podía bajarse el pantalón y mostrarle sus partes, como algo extremo que podía llegar a asustarla. Esto no lo veía venir. No le tenía miedo, pero presentía que algo raro tenía”, agregó.

El hombre de 30 años “se apareció” este martes en el salón y, antes de atacar a Antón con un cuchillo, le pidió sacarse una foto juntos. En la imagen aparece sonriente, inofensivo. Horas antes, le había dedicado un afectuoso mensaje público en el último posteo de su profesora.

“A practicar mucho y a mejorarla mucho. Gracias por esta hermosa clase", la halagó. Antón le respondió: “A full, Sebas”.

Según trascendió, luego de una discusión en el salón de baile, Villareal sacó un cuchillo y apuñaló a la joven. Sofía Bovino -una de las dueñas de “El Club”- se interpuso y logró salvarle la vida.

El exárbitro fanático de las comedias musiciales -tuvo un paso previo por la escuela de Valeria Lynch- tomó de rehén a su nueva víctima. Los gritos de auxilio se escuchaban desde la calle.

Cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron a la escena Villareal sostenía en alto el cuchillo de carnicero y con una rodilla inmovilizaba en el piso a Bovino. “Dispárenle, la va a matar”, gritaban alumnos y el resto del staff a los agentes.

Recién cuando sintió el plomo en su pierna, Villareal soltó a la mujer de 36 años. Cayó al piso y fue reducido. Le pusieron las esposas y lo trasladaron al Hospital Tornú. Salió en camilla del salón, acompañado de gritos de repudio: “Asesino, asesino".

Las pericias en el Club

Desde temprano, la Policía se puso a trabajar en el Club de Danza de Belgrano donde ocurrió el ataque. Fuentes del caso indicaron que el fiscal de la causa, Miguel Kessler, busca determinar en qué posición estaba el agresor, las víctimas y los policías en el momento del disparo. También, donde rebotó la bala.

En síntesis, se trata de una reconstrucción de la escena para tener claridad sobre todas las circunstancias del ataque y del disparo policial. En esa línea, realizan un estudio de manchas de sangre.

Al mismo tiempo, Kessler recopila testimonios. La causa está caratulada, por el momento, como lesiones graves pero podría pasar a la calificación de tentativa de femicidio, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.

Para llegar a esclarecer el caso es importante saber si se trató de un brote psicótico o si el agresor ya había planificado el ataque.

El cuchillo que usó Villareal fue secuestrado, como así también el arma del policía que intervino en el hecho. Serán peritados.

El fiscal aguarda ahora la recuperación de las víctimas para poder tomarles declaración, e indagará al detenido en las próximas horas.