"Yo soy una simple preceptora. No soy nada más que una simple preceptora", dijo con la voz quebrada Natalia Arroyo, luego de ser condenada a tres años de prisión en suspenso y además, quedar inhabilitada por 6 años para ocupar cargos públicos. Esto por adulterar y falsificar legajos, registros, planillas, títulos y diversas documentaciones para permitir el ingreso irregular e ilegítimo de alumnos al establecimiento. Junto con Patricia Fabiana Salvatierra, directora de la Escuela de Campo Afuera, de Albardón.

Arroyo admitió su culpa mediante un juicio abreviado y tras recibir su sentencia, por la que no irá a prisión, rompió el silencio. "Yo estaba trabajando y recibiendo órdenes. La supervisora fue con una persona y nos dijo cómo llenar los papeles porque nosotros no sabíamos", continúo.

Visiblemente nerviosa y conmovida por la situación, la preceptora sostuvo que "la supervisora me dejó llenando los libros, ella debió hacerlo, por eso aparece mi firma".

También agregó que la supervisora y el vicedirector del establecimiento deberían estar en el banquillo de los acusados. "Él se lava las manos y todos sabían lo que pasaba en la institución", resaltó.

"No no los conocía a los alumnos. Me estaba enterando de todo esto. La gente que me conoce, saben quién soy y sino pregunten", cerró.