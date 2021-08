Por el modus operandi, se trató de inexpertos que no dimensionaron las normas de seguridad del banco. Por lo que se sabe hasta ahora, entraron por la puerta de entrada, que da a Avenida Libertador. Estacionaron el vehículo cerca, una Ford Eco Sport. Adentro se movieron como si no hubiera cámaras de seguridad, rompieron cosas y aparentemente no robaron nada, aunque es algo que con el correr de las horas quedará claro.

La primera imagen a la que accedió este diario del interior de la entidad bancaria muestran algunos destrozos en el cielorraso en la parte frente a la zona de cajas, como si hubieran intentado llegar a algún lado desde ahí o huir por la tubería de ventilación.

A uno de los delincuentes, que la pesquisa luego arrojaría que tiene apenas 16 años, fue apresado en el interior. Pudo entrar pero no encontró la forma de salir.