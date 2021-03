"Tanto sacrificio que he hecho... sólo Dios y mi hija lo saben. Me han arruinado, me han llevado todo, hasta el espejo y un parlante. Es un sacrificio tan grande el que he hecho para que me lo lleven en un ratito estos desgraciados, me lo han desmantelado entero". Alicia Albornoz (46) contaba sobre el robo que sufrió en su tienda con los ojos empapados en lágrimas y en momentos con los puños apretados, manifestando una bronca que le estrujaba el alma. Es que al local le dedica horas y horas y le inyecta cada centavo que gana para mantenerlo en pie, pero es tanto el daño que hicieron los delincuentes que ahora directamente dice que no sabe si vale la pena seguir batallando detrás del mostrador para poder llevar el pan a su casa.

Para entrar, los sujetos violentaron un candado de la puerta del frente. Y luego desmantelaron el local.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en "Modas Sweet", una pequeña tienda ubicada en el 2519 (O) de la calle Comandante Cabot, en Rivadavia. Los ladrones forzaron un candado de la puerta que da a la calle y así consiguieron hacerse paso al interior. Lo que siguió fue un terrible saqueo, con decir que hasta desvistieron los maniquíes para sumar más prendas al botín.

Albornoz señaló que los malvivientes se alzaron con gran cantidad de ropa deportiva y de vestir para niños y adultos, vestidos, remeras, medias, jeans, bermudas, camperas, camisas, conjuntos colegiales, calzas. Y también arrasaron con juegos de toallas y toallones, unas 6 mochilas, varios pares de zapatillas y una vitrina con bijouterie. "No puedo poner en números la cantidad de prendas que tenía, pero era muchísimo. Me han llevado más de 250.000 pesos, mucho más, no me han dejado nada", aseguró la humilde comerciante, sin poder contener el llanto.

Al lado de la tienda funciona una ferretería. Fue un empleado de ese comercio el que cerca de las 8 de ayer le avisó que la puerta del local estaba abierta. Albornoz de inmediato entró en una pesadilla que se puso peor cuando llegó y se encontró con apenas un par de prendas que los ladrones no alcanzaron a llevarse.

El caso es investigado por la seccional 28va. La ferretería tiene cámaras de seguridad pero, según la víctima, sólo alcanza a verse los pies de los delincuentes. Un vecino por otro lado aportó que alrededor de las 4.30 vio a al menos un sujeto correr con varias bolsas. La Policía trabaja con esas pistas para tratar de esclarecer el robo. Mientras, Albornoz evalúa si mantener o no abierto el local que con tanto esfuerzo inició hace un año y medio, y que ahora tambalea por culpa de la inseguridad.