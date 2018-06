Sin comentarios. En el "San Juan Servicios" de Mitre y Tucumán, prefirieron no hacer declaraciones a este diario sobre el hurto de $241.000 que denunciaron.

La versión policial es que la letra fría de la denuncia habla de que un sujeto llegó a eso de las 13 del lunes con supuestas intenciones de pagar alguna factura en el centro de cobro "San Juan Servicios" del Banco San Juan en la esquina de Mitre y Tucumán, en pleno microcentro capitalino. Que la madre del encargado, identificado como Santiago Fernández, le dijo que esperara. Y que entonces el sujeto no pagó nada y no tardó en marcharse. Lo sorpresivo para los comerciantes fue descubrir que, en un aparente descuido, con ese sujeto también había desaparecido una bolsa con una recaudación de $241.000.



Pero con esa versión llegaron también las miradas de reojo de la misma Policía, porque no había registros grabados en video de las cámaras del local. Y porque todo habría ocurrido a la vista de esa mujer: al parecer, en un descuido, se coló hasta donde estaba el dinero, lo sustrajo y se marchó. Según la Policía, en ese momento el encargado estaba en otro lugar y no vio al ladrón.



Cuando llegaron a poner la denuncia en la seccional 1ra, Fernández pidió un comprobante para el seguro contratado en casos como el que dijo haber sufrido, indicaron voceros policiales.



Para despejar todas las dudas, los policías ya le tomaron una descripción a la denunciante sobre el aspecto que tenía y las prendas que vestía, con la idea de buscar registros grabados en otras cámaras, como las de otros locales comerciales, las de vecinos y sobre todo las de la seguridad pública.



"Si toda la maniobra ocurrió a plena luz del día, debería existir por lo menos una imagen de esa persona... es lo que estamos buscando para aclarar esta situación", dijo un jefe policial.