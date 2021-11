Tres días después de haber sido trasladado al Penal de Chimbas (allí estuvo aislado por protocolo sanitario), el catequista acusado de abuso sexual fue excarcelado debido a que las declaraciones de los menores involucrados fueron inconsistentes y, en principio, no lo comprometen.

A Cristian Guillén le habían ordenado cinco meses de prisión preventiva con el objetivo de que no entorzpezca la investigación, pero como los testimonios de los niños no tuvieron indicios de que hubo abusos, su abogada Sandra Leveque solicitó la excarcelación porque no hay peligro de fuga y el juez de Garantías Federico Rodríguez hizo lugar.

De todas maneras, el mismo magistrado le prohibió al catequista, que participó de la audiencia de manera virtual desde el Servicio Penitenciario, el contacto con los menores involucrados y acercarse a menos de 500 metros a los establecimientos educativos Santa Teresita y Nuestra Señora del Tulum. En ese marco, el fiscal solicitó que Guillén no se presentara en ninguna otra escuela donde da clases, pero el juez lo consideró excesivo.

El juez también habilitó a los padres de los niños a ver los videos de las audiencias videograbadas con el objetivo de despejar todo tipo de dudas.

En este contexto, la defensa explicó a Diario de Cuyo que pidió el cambio de calificación para suprimir la carátula de abuso sexual con acceso carnal debido a que quedó constatado que no se registraron este tipo de hechos. Si bien el magistrado no hizo lugar, sí le sugirió a Fiscalía que lo evalúe.

Por otro lado, Sandra Leveque dijo que el próximo 16 de noviembre se realizará una nueva audiencia videograbada con otro menor. Esta denuncia, la sexta, data del 19 de octubre y es posterior al día en que se expuso el caso ante la Justicia. Para ese día, la defensa también propuso un psicológo de parte.