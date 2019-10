A un joven le atravesaron una pierna de un tiro y desde su familia aseguraron que fue atacado por error pues aparentemente lo confundieron de persona, principal hipótesis que también maneja la Policía, dijeron los voceros. La víctima se llama Agustín Barrios, tiene 22 años y estaba fuera de peligro.



Todo ocurrió pasadas las 19 del último jueves, en el interior del Lote Hogar 22, en Rawson. Barrios se había bajado del colectivo que lo traía de la casa de su pareja y caminaba hacia lo de una hermana.



"Un pibe lo llamó, hay testigos que vieron cuando desde la vereda de enfrente lo llamó, estaba en la puerta de un almacén. Cuando se cruzó llegaron dos personas y uno le pegó un tiro a mi hijo", afirmó Carlos, el padre de la víctima.

"Fue chocante ver a mi hijo así, no somos una familia que está acostumbrada a esto, a los líos, a los tiros, no..." CARLOS BARRIOS - Padre de la víctima

La bala (sería calibre 22, no fue hallada) entró y salió por el muslo izquierdo del joven, quien de inmediato corrió a pedir ayuda. Una ambulancia lo trasladó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde permaneció internado algunas horas en observación.



El caso fue denunciado en la comisaría 25ta, desde donde comenzaron una investigación para esclarecer el hecho. Según fuentes policiales, Barrios dijo que no conoce a los agresores, quienes andaban en moto y después del ataque huyeron. A uno de ellos ya lo tenían identificado, indicaron en la Fuerza.



La suposición del padre del herido es que "lo confundieron con alguien o quizás quisieron tirarle al otro pibe y la ligó él, pero de lo que estamos seguros es que mi hijo no tiene nada que ver, fue un error". La Policía demoró al muchacho (no identificado) que supuestamente lo llamó y le tomaron declaración. No descartaban que haya estado implicado en algún hecho por el que luego los otros intentaron ajusticiar, sostuvieron.



"Mi hijo no es una persona delincuente, no tiene antecedentes, es trabajador... solamente iba pasando. Ahora está en mi casa, está bien pero muy asustado, no quiere salir ni a la puerta", contó el padre. Barrios tiene dos hijos y hace todo tipo de changas, pero ahora vive un drama porque la pierna le quedó inmóvil y para movilizarse tiene que usar una muleta. "Estamos conmovidos, somos una familia que salimos todos los días a trabajar", cerró el padre.