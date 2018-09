"No lo puedo creer", dijo David Ortiz, testigo del violento ataque. Por ese garaje salía junto a Abel Sánchez, la víctima, cuando lo atacaron los ladrones.

Un abastecedor de carne de cerdo que acababa de cobrar unos $900.000 en efectivo en un local de Rawson fue asaltado ayer por dos delincuentes armados que le dieron un balazo en un pie para evitar que se resistiera y poder robarle, dijeron fuentes policiales. Según la Policía, la herida que sufrió la víctima, Abel Sánchez (32), no fue grave y estaba fuera de peligro. Hasta anoche no había detenidos.



Todo ocurrió en la puerta de un local de venta de chacinados, ubicado en calle Pergamino en el interior del barrio Edilco, en Trinidad. A eso de las 12.20, David Ortiz (60), propietario del comercio, salía junto a Sánchez del local. Le acababa de pagar los $900.000 que le debía a la empresa Cerdos San Juan por un camión que había entrado el pasado lunes a su fábrica. Sánchez había guardado los billetes en una caja de cartón y caminaban hacia la camioneta Volkswagen Saveiro que estaba estacionada justo enfrente. Cuando dos sujetos con las capuchas puestas bajaron de un Fiat Uno verde que también estaba estacionado afuera y encararon a punta de arma a Sánchez antes de que se subiera a la camioneta.



Todo se puso más violento cuando la víctima se resistió, pues los delincuentes dispararon al menos dos veces y una de las balas fue a parar a los dedos del pie derecho de Sánchez, quien por suerte no sufrió una herida grave, indicaron voceros policiales. Los ladrones finalmente le quitaron la caja y huyeron en el auto.



"Parece que lo estaban esperando afuera", dijo Ortiz minutos después del golpe, y mostrándose shockeado.



Los investigadores también suponen lo mismo: creen que detrás de todo hubo un entregador que informó a los malvivientes los movimientos de la "presa", dijeron.



El lugar cuenta con cámaras de seguridad. Con ese material, sumado a los datos aportados por la víctima, por el dueño del local y por los vecinos, los pesquisas de la seccional 3ra y de todas las brigadas de investigación de la Policía trabajaban ayer para tratar de dar con los autores del importante golpe.



Hasta última hora no había ningún sospechoso detenido, informaron.