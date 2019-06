Una joven de 28 años denunció que un adolescente de 17 la golpeó salvajemente en la cabeza con un fierro al grito de "lesbiana p...", en el patio del edificio donde vive su madre, situado en la localidad bonaerensde de Villa Ballester, partido de San Martín. Tras el ataque, la víctima recibió amenazas por parte de la novia del acusado. "Temo por la vida de mi mamá, tenemos mucho miedo. Queremos que se haga justicia", manifestó la afectada a Crónica.

Yesica, de 28 años, fue con su novia Camila y con su hijita de 7 años al departamento de su madre, situado en la calle Maipú al 4500. La denunciante estaba tomando una siesta en la vivienda cuando se despertó tras escuchar gritos que provenían desde el patio del edificio. Al acercarse al lugar, encontró a su mamá peleando violentamente con su tía por "un problema doméstico sin importancia".

Yesica, sin dudarlo, se acercó a separar a las hermanas para que la situación no pase a mayores. Sin embargo, en ese momento, su primo e hijo de su tía, la increpó y la golpeó brutalmente con un fierro en la cabeza sin mediar palabra. La víctima, quedó casi inconsciente tendida en el suelo y, lejos de ayudarla, el acusado volvió a darle un golpe con este artefacto al grito de "lesbiana p...".

"Todo ocurrió frente a mi hijita de 7 años. Mi nena me vio ensangrentada en el piso. Recuerdo que me suplicaba que por favor no me muera. Este tipo es muy violento, me golpeó con intenciones de matarme. Cuando me vio tirada en el piso sin fuerzas de moverme, volvió a darme un fierrazo. Fue un intento de homicidio", aseguró la víctima a este medio.

Tras ser atacada, Yesica se dirigió de inmediato al hospital Eva Perón de San Martín. Allí, debió someterse a una intervención. Le dieron 12 puntos en su cabeza. "Perdí mucha sangre, no sé cómo no me desangré en el piso. Estoy viva de milagro. Cuando volví al edificio de mi mamá a buscar mis documentos, los acusados limpiaron toda la sangre que había quedado en el piso", detalló la chica.

Una vez recuperada, la víctima pudo realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer de GeneralSan Martín. Luego, posteó dos videos en Facebook con la intención de hacer pública la situación. Tras las publicaciones, la novia del acusado le mandó mensajes intimidantes a la afectada. Según detalló la denunciante, la chica le dijo: "Si te metes con Walter, se pudre todo".

En el primer archivo publicado, la víctima mencionó: "Tengo que hablar para que esto se termine. Me amenazan y me dicen que golpee a alguien. Eso es mentira, no tuve tiempo de decir nada. Sin mediar palabra, me pegaron un fierrazo en la cabeza. Me insultaron todo el tiempo, me gritaron lesbiana p... Yo sé que esto va a quedar en la nada porque la justicia es una mierda"

En el segundo, mostró cómo viajó totalmente ensangrentada hacia el hospital luego de ser víctima de la brutal agresión.

En tanto, la justicia aún no tomó cartas en el asunto y la víctima manifestó: "Este chico es menor de edad y cuenta con la ayuda de su padre, que es un ex comisario. Tengo mucho miedo por mi mamá, ella sigue viviendo en el mismo edificio. Si a mi casi me matan, no quiero ni pensar qué podrían hacerle a ella".