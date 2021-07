Un triste hecho de inseguridad conmocionó la Provincia de Córdoba en las últimas horas: ladrones le destrozaron la mandíbula a un hombre para robarle $100 y un celular viejo.

"Está deprimido, ya no se levanta de la cama. Está encerrado en su pieza, no quiere nada", afirmó su mamá al explicar que el hombre no puede hablar ni comer sino apenas ingiere alimento con un sorbete.

El hecho fue tan violento que el celular cayó al suelo, se rompió y huyeron sin nada. Jonathan, que se dirigía a un almacén, fue trasladado a un hospital donde lo operaron y le dejaron un prótesis provisoria.

Para retomar su vida normal y recuperar el movimiento necesita otro tipo de implante, el cual es bastante costoso. "Es importante para él y es muy cara, es imposible que yo pueda comprarla porque soy jubilada y no me alcanza para nada", contó su madre quien comenzó a vender empanadas y rifas para recaudar dinero. Para colaborar: 3513299162.

Fuente: eldoce