Gabriela Núñez, de 29 años, fue condenada en agosto de este año a 10 años de cárcel por haber matado de un ladrillazo a su expareja y padre de sus tres hijos, Gonzalo Martínez, de 25 años. Ahora, un tribunal cambió la calificación y la redujo a 8 años. La condena no está firme y la familia de la víctima buscará que la Corte revise el caso y declare la impugnación de la sentencia.

"La familia no estaba conforme con los 10 años querían más, con esta reducción impugnaremos la sentencia e iremos a Casación. Lo único que se tuvo en cuenta fue el relato de Núñez, se dejaron de lado las declaraciones de todos los testigos. hay una parcialización respecto a la violencia de género", dijo el abogado Gustavo de la Fuente.

Por su parte, la abogada de la acusada, Filomena Noriega, celebró el cambio de calificación.

El caso

Martínez había llegado a eso de las 5 de la mañana el 2 de octubre del año pasado a la casa de su ex. Como vio que estaba con su nueva pareja, Marcelo Roca, no dudó en atacarlo, incluso con una botella que se rompió y con la que le lastimó una pierna. Aquella vez, Martínez y su ex fumaron marihuana, ella dijo que fue obligada pero era consumidora habitual, según Fiscalía. Y Martínez se quedó a dormir hasta que sobre las 8 despertó y llamó un remís. Ya se había subido a ese auto cuando Nuñez lo hizo bajar para que se llevara su campera, pero al momento de entregársela volvieron a discutir y la joven tomó un trozo de ladrillo que estrelló en la nuca de Martínez, cuando enfilaba de nuevo al auto. Nunca subió, porque se desplomó para siempre.