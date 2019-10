Silencio. Familiares de la víctima ayer prefirieron guardar silencio. La Policía supone que Guido Jonathan Olguín (abajo) fue asesinado por un hermano menor.

Tras permanecer 40 días internado en el Hospital Rawson, el último lunes murió un joven de 24 años que había ingresado con una herida de arma blanca en el tórax que la sufrió durante una pelea en su casa de Chimbas, dijeron fuentes policiales. La víctima fue Guido Jonathan Olguín, conocido en el ambiente delictivo, precisaron. En la Policía, sospechan que lo atacó un hermano, pero ayer no había sido detenido.

El hecho que terminó siendo fatal ocurrió la madrugada del pasado 28 de agosto, en la chimbera Villa Ramos. Según datos policiales, los Olguín estuvieron bebiendo y en un momento se desconocieron. Al parecer, fue ahí cuando Brian (23) tomó un cuchillo tipo tramontina y le encajó una puñalada a su hermano Guido a la altura del abdomen.



El sujeto herido fue trasladado de inmediato al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. En la Policía dijeron que en un principio el médico legista que revisó a la víctima adujo que la lesión no era grave. Eso, sumado a que no hubo una denuncia, quitó la atención de los investigadores sobre el caso. Sin embargo, Olguín no salió nunca del sector de Terapia Intensiva del hospital y cerca de las 11.20 de anteayer no aguantó más y perdió la vida.



Con este desenlace, los pesquisas volvieron a prestarle atención al hecho y ayer aguardaban órdenes de la Justicia para detener al hermano menor del fallecido, único sospechoso por el crimen, afirmaron fuentes ligadas al caso.



Este diario ayer trató de entrevistar al padre de la víctima (y del presunto victimario), pero no quiso emitir declaraciones. Los que sí hablaron fueron los vecinos del fallecido, quienes coincidieron en que "no andaba por buen camino". Guido Olguín tenía denuncias en su contra por varios delitos, incluido haber atacado a rivales con armas blancas. En el 2013 ya había estado internado por heridas cortopunzantes en la cadera y el glúteo izquierdo, sufridas en una pelea entre su familia y otra, en el Barrio El Molle, en Rawson. A su bando lo acusaban de haber quemado a un menor durante la discusión. Un antecedente más reciente fue el 8 de abril del año pasado, cuando rompió el vidrio de un kiosco de Rawson porque el dueño no quiso venderle cerveza. Luego, ofuscado, golpeó su cabeza contra una pared de durlock de la seccional 6ta y también la destrozó. Por esos hechos fue condenado en Flagrancia.