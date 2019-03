El pasado 27 de enero comenzó un extraño episodio en la provincia. Gabriel Moreno, de 23 años, trasladaba en moto a sus tres pequeños de 6, 4 y 2 años al Hospital de Pocito. La policía, al ver la clara infracción, radió el vehículo y le labró una multa por $2.220. Después de un mes, y tras cumplir con todos los requisitos, fue a retirarla pero, según cuenta Moreno en diálogo con DIARIO DE CUYO, “no la encontraban por ningún lado”. Al día de hoy, la situación persiste.

Gabriel Moreno es un joven pocitano que con mucho esfuerzo logró adquirir una moto para poder movilizarse hacía su trabajo. Para la compra del vehículo, una Zanella de 150cc, contrajo un préstamo del que todavía debe pagar $7.000. Es padre de tres pequeños hijos que tuvo con su esposa Melina y alquila en el departamento del cual es oriundo.

Según comentó Moreno a DIARIO DE CUYO, “ese día (el 27 de enero) estaba llevando a uno de mis hijos al hospital. En el camino me paró la policía porque iba con los tres y sin casco”. El conductor, además, no tenía la tarjeta verde al día ni seguro. Todos esos fueron motivos suficientes para que radiaran el vehículo y le labraran una multa.

Por la necesidad de contar con la moto, Moreno comenzó a tramitar todos papeles y una vez que cumplía con todos los requisitos, se dirigió a pagar la multa al juzgado y luego a la Dirección de Tránsito y Transporte para que le dieran el certificado que lo habilitaba a retirar la motocicleta. Una vez con eso, pudo ir a comisaría 7ma a retirar el rodado. Todo esto el 11 de febrero.

Gabriel Moreno comentó que “en la comisaría me dijeron que no estaba ahí, que estaba en el depósito en 9 de julio”. Sin embargo, al llegar allá, y tras ser informado respecto del sector en el que estaba estacionado el rodado, sucedió lo impropio: la motocicleta no estaba por ninguna parte.

“Me dijeron que volviera a la tarde, que ellos la iban a ubicar. Pero yo no podía porque ya había pagado un flete en la mañana, así que volví al otro día (el 12 de enero)” relató el conductor, muy consternado por la situación que atraviesa.

Moreno volvió el 12 y el personal policial que trabaja en el depósito le afirmó que la moto había sido robada. “Yo empecé a decirles que no podía ser que la hubieran robado, no entendía nada” agrega.

“Me dijeron que me la iban a devolver cuando la recuperaran” dice Moreno a DIARIO DE CUYO. Hace más de un mes que, según enunció Gabriel, la policía no encuentra la moto que fue robada de su propio depósito. El hecho fue denunciado a la policía.