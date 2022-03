Un hombre resolvió acogerse este martes al beneficio de juicio abreviado luego de estar detenido desde el sábado pasado cuando le exhibió el pene a una kiosquera que no le quiso dar fiado. No conforme con esto, le envió fotos desnudo a otras dos vecinas. Todo esto ocurrió en el interior de la Villa San Miguel, en Chimbas.

Este martes y luego de estar detenido, fue juzgado Leandro Palacio quien reconoció los actos turbatorios cometidos. Zafó de una acusación inicial de amenazas, por lo que el delito imputado fue el de exhibiciones obscenas.

Luego de la acusación del fiscal José Plaza, la jueza Gema Guerrero resolvió aplicarle el Artículo 129 del Código Penal que prevé multas de 1.000 a 15.000 pesos. Cabe aclarar que por ser las víctimas personas mayores, no hay pena de prisión. En un principio, el hombre no presentaba alteraciones mentales, al menos su defensa no las esgrimió.

Así las cosas, resolvieron que deba pagar una multa de 5.000 pesos, además de imponer prohibiciones de acercamiento a las tres denunciantes, como así también no hacerlo por teléfono o redes sociales.