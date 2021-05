"Para mi seguis vivo en mi corazón", escribió Antonela Noguera, la hija de Ángel Javier Noguera (52), el conductor de la camioneta Chevrolet S10 que estuvo involucrada en un múltiple choque en Ruta 40, a la altura del cerro El Villicum.

En las redes sociales, la hija de Noguera le dedicó sentidas palabras luego de su repentina partida. "Hoy con lágrimas en los ojos me toca despedirte y cuánto dolor me da todo esto, inexplicable lo qué pasó y sé que realmente no merecías irte así", expresó.

El posteo lo acompañó con un video y varias fotos de los momentos que vivió junto a su padre. "No tengo palabras para explicar lo que siento, bronca, dolor, shock. No nos dejes solos pa", cerró.