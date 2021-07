Fue una conocida la que le llamó a las 5,40 de ayer. Que la mujer viera el kiosco en llamas no fue una novedad agradable. Mucho más desagradable fue llegar al lugar y observar los grandes daños que había alcanzado a provocar el fuego antes de que los Bomberos lograran controlarlo y extinguirlo. La heladera que más cerca quedó del foco del siniestro quedó completamente rota, pero el fuego y el calor se encargaron de causar otros daños igualmente lamentables, pues habían deteriorado otras cuatro heladeras y gran parte de la mercadería.

¿Cómo se originaron las llamas? "Los policías me dijeron que fue intencional, alguien le prendió fuego, la verdad que no sé a qué atribuirlo, pero me han dejando en una situación bastante complicada porque si decido seguir tengo que hacer una inversión grande, hay que pintar, reponer mercadería y ver cómo están las heladeras... una quedó rota y ya no sirve, las otras están dañadas y habría que ver. No sé si voy a seguir o no en esto", dio ayer Raúl Eduardo Merino, el propietario del comercio atacado.

Según Merino, desde el año 2007 que alquila en ese lugar situado en la calle 25 de Mayo, metros al Oeste de Félix Aguilar, frente al parque de Mayo, en Capital. En principio, cuando las cosas marchaban bien, en el lugar Merino administraba un pequeño barcito y también el kiosco. Pero con la llegada de la pandemia, la demanda se restringió y el comerciante tuvo que achicar su oferta al público sólo al kiosco. Con esa actividad trató de acomodarse a la situación, pero con lo que le ocurrió ayer quedó bastante complicado, explicó.

El caso fue denunciado en la seccional 4ta y es investigado por personal de Bomberos y Criminalística. La sospecha de que fue intencional el origen de las llamas lleva a los pesquisas a intentar desentrañar quién o quiénes cometieron el atentado.

Casa dañada, por una falla eléctrica



El fuego terminó siendo también la causa por la que una familia sufrió grandes pérdidas en su vivienda y en varias de las cosas que tenían. Ocurrió el miércoles por la tarde en la calle Costa Riva, entre Chacabuco y Doctor Sabín, en Rawson. Según la Policía, la propia damnificada, Gisel Gentile (40) comentó que el fuego se inició por una falla eléctrica en uno de los acondicionadores de aire, y que propagó rápidamente por la casa porque el techo es de machimbre. Cuando todo sucedió, estaban sus cuatro hijos, pero no hubo heridos. Con la ayuda de sus vecinos, primero, y más tarde con la llegada de Bomberos, pudieron controlar las llamas.