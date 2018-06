La damnificada, María Rodríguez, dijo que tenía mucha bronca. Los ladrones se llevaron el dinero con el que su madre iba a empezar a pagar un departamento.

Malvivientes aprovecharon que en la tarde-noche del miércoles no había nadie en una vivienda de Chimbas, entraron por el fondo y, después de revisar todo, robaron una importante cantidad de dinero: 160.000 pesos en efectivo y 3.500 dólares, suma que da un total aproximado de $249.000. Lo que más preocupaba ayer a María Rodríguez (45), la dueña de casa, era que esa plata que sustrajeron no era suya, sino que eran los ahorros que su madre juntó durante más de 15 años, para dentro de unos días ir a señar un departamento, indicó la mujer.



Los últimos que salieron de la vivienda, situada en la manzana "G" del barrio AMPE 20 de Junio, ubicado al Norte de calle Oro, entre Ruta 40 y Tucumán, fueron los dos hijos de la mujer, de 15 y 10 años. Los chicos se fueron sobre las 18.30 a entrenar a un club de rugby. Rodríguez más tarde salió de trabajar y los retiró. Fue a las 22.30 cuando los tres regresaron al hogar (el padre de los menores no estaba por viaje de trabajo) y se encontraron con toda la casa revuelta, dijo la mujer.



Según explicó, los ladrones treparon una pared del fondo, rompieron una pequeña ventana de la cocina y una vez dentro tuvieron tiempo suficiente para revisar todos los rincones. Fue así que hallaron la plata que Rodríguez guardaba en una caja fuerte que estaba oculta en su habitación. "Estaba bien camuflada pero la encontraron igual", sostuvo la mujer. Además, los malhechores se llevaron una notebook , dos cámaras de fotos, una tablet y un celular, comentó la damnificada.



La mayor preocupación de Rodríguez pasa porque su madre, de 68 años, era quien venía juntando ese dinero desde hace más de 15 años. "A los dólares lo compró cuando estaban a $9", contó su hija, a quien la jubilada le confió la plata porque supuestamente en su casa iba a estar más segura.



La señora mayor ya tenía todo arreglado con una inmobiliaria y en los próximos días tenía que entregar el efectivo para señar un departamento.



"Estas cosas me generan bronca y sobretodo mucha angustia. Pero ya está, no queda otra que arrancar de nuevo", cerró Rodríguez.