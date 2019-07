Todo revuelto. Los delincuentes destrozaron varias puertas para revisar todos los sectores de la vivienda.





Natalia Matos (38) salió de su casa rumbo a su trabajo en un kiosco, sin imaginar que a las horas su hermano le llamaría para avisarle que habían robado en su casa, ubicada en Pellegrini, al Este de calle Balcarce, en Alto de Sierra, Santa Lucía. Ocurrió entre las 9 y las 14 del último martes, cuando al parecer dos delincuentes llegaron en un Chevrolet Corsa gris y tras forzar la puerta delantera, ingresaron al hogar. Allí hicieron más daño, porque reventaron las cerraduras de las puertas de las habitaciones y revolvieron todo buscando lo de mayor valor. Lo cierto es que se llevaron lo poco que Natalia tenía: un TV Samsung "32, el gabinete de una PC y un caloventor. Al que le llamó la atención ese misterioso auto con un hombre adentro hablando por celular fue a un hermano de la mujer, que vive al lado, pero para cuando quiso actuar ya era tarde. "Cuando me llamó mi hermano para contarme sentí un escalofrío, el shock me duró todo el día", dijo ayer la damnificada. En total, estima que perdió unos $35.000, más los gastos por los daños. "No se cómo voy a seguir ni cómo voy a hacer para pagar los arreglos de las puertas. En alguna solución pensaré", cerró muy amargada.



Según los vecinos, la zona se volvió muy insegura. Y suponen que una de las razones es porque las casas están muy separadas una de otra. "Por acá pasa un montón de gente a drogarse en los descampados o se paran a vigilar", dijo un vecino.