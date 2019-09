Pésima sorpresa. Cuando Ángel Amante fue hasta su habitación se dio cuenta que sobre el ropero no estaba la caja con los 53.550 dólares.

Una mujer que trabaja como empleada doméstica denunció que alguien le robó los 53.550 dólares ($3.052.350 al cambio oficial de ayer) que venía ahorrando desde hacía unos 15 años y con los que se estaba por comprar su casa propia.



El ataque ocurrió en la vivienda que María José Díaz (41) alquila desde hace 3 años para vivir junto a sus dos hijos, ubicada en la calle Ricardo Rojas, en Capital.



Lo llamativo es que para entrar el o los ladrones no violentaron ningún ingreso, por lo que en la familia no descartaban que haya sido alguien del entorno. "Sospechamos de alguien cercano que si bien no sabía de la existencia de la plata, sí sabía que estábamos buscando una casa para comprar", dijo Ángel Amante (19), el hijo mayor de Díaz.



El muchacho fue el último que estuvo en el hogar antes del golpe, ocurrido en la mañana del último martes. Jura que cuando salió para hacer unos trámites, a eso de las 8.40, le puso llave a la puerta. Y que además le colocó la traba al portón del frente. Su madre estaba trabajando y su hermana menor, en la escuela.



"Cuando volví, como a las 10.30, estaba el portón entreabierto y la puerta estaba sin llave. Me pareció raro, pensé que había llegado mi hermana, pero no era sí. Adentro estaba todo normal, hasta había plata arriba de la mesa", afirmó Amante.



Ante la duda, el chico decidió revisar primero la habitación de su hermana, que "estaba media despelotada, pero no le di importancia porque es normal".



Sin embargo, el mundo se le vino abajo cuando fue hasta su pieza y advirtió que sobre el ropero no estaba la caja de zapatillas color azul donde guardaban los dólares, en fajos de 5.000 separados con elastiquines. Tampoco estaba una campera marca Ansilta que había dejado sobre una silla que, aparte del dinero, era lo único que faltaba. Lo demás, como un costoso equipo de música o un gran TV, estaba intacto. Es por eso que en la familia y también los investigadores policiales creen que se trató de alguien que tenía el dato y que fue puntualmente a buscar esa suma.



Díaz radicó la denuncia en la seccional 4ta. Además de brindar información sobre el hombre sindicado por ellos como sospechoso, aportaron el testimonio de un vecino que tiene un taller mecánico, que dijo que en ese lapso vio una moto blanca parada en la vereda de la casa. En principio ese dato es difícil de corroborar, pues en la zona no hay cámaras de seguridad, dijeron fuentes policiales.



"Mi mamá está bastante mal, eran ahorros de años que teníamos para comprar una casa porque estamos cansados de tener que estar alquilando. A mí como que todavía no me cae la ficha, estoy con mucha bronca porque es mucho dinero que entre todos hicimos un esfuerzo para ahorrarlo", cerró Amante.

Un golpe similar

Un ataque con características similares ocurrió entre las 20 y las 22 del último sábado, cuando no quedó nadie en una casa ubicada en la calle 9 de Julio, también en Capital. La moradora denunció en la seccional 1ra que, sin violentar ningún ingreso, alguien entró y se llevó 50.000 dólares (unos $2.850.000) y algunas joyas, dijeron fuentes policiales. Hasta ayer no había ningún sospechoso detenido, informó la Policía. La víctima evitó brindar declaraciones a este diario.