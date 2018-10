El piloto Saddam Mascali quedó con mucha bronca luego de que le robaran todo su equipo. Lo compró hace menos de un mes y aún no lo empieza a pagar. "Te dan ganas de matarte", dijo.





Delincuentes no perdonaron a un piloto de moto cordobés que llegó a la provincia para competir en el flamante Circuito San Juan Villicum: en un descuido, le robaron de su camioneta todo su equipo, que está valuado en unos $70.000 y que lo compró hace menos de un mes en cuotas que ni siquiera todavía empieza a pagar, dijo Saddam Mascali (27), el damnificado.



Ocurrió en el centro, la noche del último martes, cuando Mascali y su asistente bajaron de su Fiat Fiorino Novo a comprar la cena. Cerca de las 20.40 estacionaron el vehículo en la esquina de calles 9 de Julio y Jujuy, a tres cuadras del hostel donde se hospedan. Compraron pollo en un local y volvieron a la camioneta, pero luego caminaron hasta otro comercio en busca de ensaladas y fue ahí cuando ocurrió el golpe. "Nos demoramos menos de 10 minutos", apuntó el piloto. Ese tiempo fue suficiente para que los ladrones forzaran la cerradura de la puerta del acompañante y sustrajeran el bolso donde guardaba un casco MT de carbono, un par de botas LS2, dos pares de guantes Alpinestar y un mono (traje) de cuero Dainese (impreso con sponsors). También se robaron una campera, el pollo que habían comprado y una carpeta con documentación. Esta última fue encontrada horas después por una joven en Concepción, tirada en la calle.



Mascali forma parte del equipo TRH Racing y compite en la categoría GP3 de Las Américas, manga telonera del Superbike. Su participación en El Villicum está asegurada debido a que le prestarán otro equipo. Sin embargo, el motociclista sigue con bronca. "Esto me hace bosta. Ahora me van a prestar, pero yo vuelvo a Córdoba y para la próxima carrera no tengo nada", dijo y agregó que vive el día a día trabajando en su empresa de transporte de medicamentos.



"Venir acá a competir es carísimo. Hace meses que veníamos juntando plata, esforzándonos para llegar. Te pasa esto y te dan ganas de matarte", cerró.