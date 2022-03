Tamara Luján (25) y su familia sufrieron un nuevo robo en su domicilio, ubicado en calle Díaz, entre 25 de Mayo y Centenario, en Chimbas, y según sus declaraciones a este medio, no sólo tuvo que lamentar lo que le llevaron sino que en la seccional policial sintió que la ignoraron cuando quiso aportar información de dónde podrían estar sus pertenencias.

El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 14.30, cuando la joven salió de su casa para llevar a uno de sus hijos a la escuela y buscar a los otros dos que van en otro turno. Al regresar, se encontró con el candado de la puerta roto y toda la vivienda revuelta.

Al pasar un patrullero por la zona, lo detuvo y los uniformados le recomendaron que fuera hasta la Comisaría 17ma para radicar la denuncia. Acto con el que cumplió su marido de 26 años y tras ordenar sus cosas, notó que le faltaba una bicicleta rodado 26 marca GT, una licuadora, una playstation, un centro musical, una mochila, relojes y $17.000 que había ahorrado para festejar el cumpleaños de uno de sus hijos.

A través de las redes sociales, hizo su descargo por el mal momento que pasó y pidió colaboración para dar con sus cosas. Una persona se comunicó con ella y le dio datos de que estaban revendiendo sus objetos. Ante esta situación, volvió a comunicarse con la seccional decimoséptima y recibió una insólita respuesta: "'Si sabe dónde están sus cosas, vaya por ellas. Es sábado, nosotros no podemos hacer nada', así me dijeron", expresó Luján indignada.

La joven sostuvo que en mayo del año pasado también entraron en su casa y le sacaron una moto y una bici de carrera. "Yo no me animo a enfrentar a los ladrones. No somos ese tipo de personas. Lo que tenemos es gracias a nuestro trabajo y creo que merecemos que la policía nos proteja", cerró.