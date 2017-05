Un nene de 3 años terminó con la vejiga rota a causa de un fuerte golpe. Y la principal sospecha de los pesquisas policiales y judiciales, es que su padre, de 24 años, es responsable por esa importante lesión porque era el único que estaba con el niño cuando se lastimó. La sospecha llevó al juez en lo Correccional Eduardo Agudo a mandar a meter preso a ese joven, de apellido Ramírez.



Las dudas se reforzaron porque la madre del niño dijo que ella no le cree que se haya caído de una bicicleta. Y se incrementaron aún más pues existe la versión de que el detenido es un sujeto violento, que también pudo haber maltratado a la joven madre en ocasiones anteriores, precisaron voceros policiales.

Fue un médico pediatra del hospital Rawson el que alertó sobre el posible maltrato como causa de la lesión que obligó a operarlo, el sábado al mediodía. Momentos después, alrededor de las 13, el joven padre quedaba preso.



El niño habría ingresado con sus padres al hospital el viernes en la tarde, porque orinaba sangre, indicaron.

Entonces el sospechoso habría dicho que durante la mañana, cuando se quedó al cuidado del chico porque su pareja sale a trabajar, se había lastimado al caerse de una bicicleta cuando jugaba en un pasaje de Rawson, donde alquilan desde hace tres meses.



Pero cuando los médicos revisaron a la criatura estimaron que semejante lesión no era compatible con una simple caída. Y le hicieron saber sus dudas a la Policía. El caso quedó radicado en la seccional 6ta y de allí pidieron instrucciones al juez Agudo, quien ordenó detener de inmediato al joven padre.



Ahora esperan el resultado de otras pruebas, como el informe de un médico de la Policía y la historia clínica del menor, para determinar qué gravedad tiene esa lesión.



El punto no es menor pues si se determina que las lesiones son graves porque le llevarán más de 30 días de recuperación, el caso pasará a ser investigado por el juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo.