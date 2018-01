Cierre precario. Los Fernández tuvieron que poner unos palets de madera en la entrada de su casa porque los ladrones destrozaron su puerta.

Ladrones aguaron la cena y el brindis por el Año Nuevo de una familia de Rawson. Media hora antes del festejo por el recibimiento del 2018, dos desconocidos se metieron a su vivienda y en menos de 10 minutos se alzaron con 65.000 pesos, alhajas y documentación, informó la Policía. Hacía instantes que los dueños habían salido, de hecho estaban en la casa de un pariente, casi en frente del mismo domicilio.



El robo dejó amargada a la familia Fernández que, en vez de tener una noche de pura alegría y en familia, se la pasó atendiendo a la Policía y tratando de arreglar la puerta principal de su vivienda en la calle Riobamba del barrio Natania VII, en Rawson.



Parece que los ladrones estaban vigilando a los Fernández porque esperaron a que todos se fueran para entrar en el momento menos pensado. El dueño de casa junto a su familia ya se habían cruzado al domicilio de una hermana, que reside a metros de allí sobre la misma calle. La última en salir fue una de las hijas, que volvió a buscar una fuente con ensalada y cerró la puerta a las 23.20, relataron en el lugar.



En esos instantes, sin que nadie los viera, uno de los delincuentes destrozó a patadas la puerta principal de la casa y entraron para revisar las distintas dependencias. Dio la casualidad que, a las 23.30, un joven vecino salió a la vereda y vio una moto 150 cc estacionada en la entrada del inmueble de los Fernández, entonces empezó a mirar con sospecha porque notó que la familia no estaba. Uno de los ladrones se percató de la presencia del muchacho, pues segundos después los desconocidos salieron apresurados con un bulto, subieron a la moto y escaparon.



El vecino ahí confirmó que eran ladrones y corrió a buscar a los Fernández a la vivienda de sus parientes. Cuando éstos fueron a su casa, descubrieron que la puerta estaba rota. El dormitorio de una de hijas estaba todo revuelto y habían robado 65.000 pesos en efectivo, una caja con alhajas, documentos y tarjetas, confirmó la Policía. La familia no quiso hablar del monto, pero explicaron que ese dinero estaba destinado a pagar deudas.



Los delincuentes también entraron a la habitación del propietario, pero sólo se llevaron unos anillos de oro de ahí. Se cree que, la oportuna presencia del vecino, los obligó a abortar la maniobra y no les dio tiempo a sustraer otras cosas de valor. De todas formas, consiguieron su objetivo de robar y con eso amargaron la fiesta a los Fernández.





En una casa de Angaco



El Año Nuevo también empezó con los ya conocidos robos tipo escruches. Uno de esos hechos delictivos tuvo lugar en un domicilio de Angaco, donde ladrones entraron aprovechando que los propietarios no estaban. Fuentes policiales informaron que robaron dinero, artefactos y hasta calzados.



El ataque lo sufrió una familia de apellido Orozco, que tiene su vivienda en la calle Ontiveros, entre Aguilera y Divisoria, en ese departamento. La información indica que ellos salieron del domicilio a las 21 del domingo para recibir el Año Nuevo en familia en casa de unos parientes y regresaron a las 3 de la madrugada de ayer. Al llegar se encontraron con que la puerta de ingreso estaba violentada. Adentro había desorden. Fuentes de la Policía señalaron que les robaron más de 20.000 pesos, un televisor, una consola de juego Play Station, tres pares de zapatillas y hasta una muñeca de la hija del dueño de casa.