Ni siquiera empiezan a pagar el préstamo que sacaron el jueves último, y ya les robaron la plata. Eran en total 60.000 pesos que una pareja tenía en su casa, en Santa Lucía, y que fueron sustraídos por delincuentes que entraron cuando no había nadie en el inmueble. Fue otro de los clásicos ‘escruches’ de fin de semana y, además del dinero, también se llevaron dos televisores y otras cosas.



José Valdez, el damnificado, no quiso hablar de la bronca y la impotencia. Y cómo no estarlo, si ahora tendrá que pagar durante tres largos años las cuotas de ese préstamo, más los intereses, sin siquiera haber disfrutado u ocupado el dinero en las compras que tenían planeado hacer.



Ambos son empleados. La plata que había sido retirada el jueves último se le esfumó en apenas 4 horas, el tiempo en que Valdez y su señora se ausentaron de la casa que alquilan en calle Rivadavia, cerca de Aristóbulo del Valle, para compartir un encuentro familiar en otra vivienda.

Ahora tiene que pagar el préstamo durante los tres próximos años, sin siquiera haber ocupado el dinero.

Esto fue entre las 21.30 y la 1.30 de la madrugada. Se desconoce a qué hora fue el robo, lo cierto es que los ladrones no tuvieron ningún impedimento de violentar la puerta del frente.



Hicieron palanca con una barreta hasta que doblaron la puerta de chapa, a la altura de la cerradura. Lo demás fue simple para los desconocidos, que hurgaron todo hasta que encontraron esos 60.000 pesos. También se llevaron dos grandes televisores LED, una notebook y unos celulares, según denunciaron.



Por lo que comentaron, la pareja vive allí hace 6 años y nunca antes había sufrido un robo dentro de la vivienda. Lo que sí contaron es que, en dos oportunidades, abrieron su coche y les robaron la batería del auto.



Lo único que dijo Valdez fue: ‘la plata ya no la voy a recuperar más y a las otras cosas ya las van a hacer plata en un momento’. Estaba tan resignado que ni tenía ánimo de esperar a los peritos de Criminalística para que buscarán huellas de los delincuentes.

Otro ataque en vivienda en Chimbas



Entre la tarde y la noche del sábado también entraron a robar a una vivienda del barrio Los Pinos, en Chimbas, donde se llevaron dinero, un televisor y hasta una computadora, entre otras cosas, indicaron en la Policía.



Se trató de otro robo tipo ‘escruche’, dado que los damnificados, la familia Carrizo, se ausentó entre las 13 y las 22 horas de ese día de su domicilio ubicado en la calle Nueva Argentina del barrio Los Pinos, explicaron. Cuando regresaron encontraron todo desordenado.



Los ladrones se subieron al techo y accedieron al fondo para luego destrozar una ventana con tela mosquitera del fondo, explicaron. Según la denuncia, sustrajeron 1.500 pesos en efectivo, un televisor LED 42 pulgadas y una notebook HP. Esas son algunas de las cosas que en principio faltan, pero podrían haberse llevado más elementos.