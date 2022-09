Un hombre que fue denunciado porque supuestamente manoseó a una chica en un colectivo de la Red Tulum fue liberado este lunes tras la audiencia en la que quedó formalmente imputado por el delito de abuso sexual simple. Su nombre es Rubén Cortez Tejada (33), quien había sido detenido el jueves de la semana pasada luego de que la joven de 22 años denunciara el hecho en la UFI Cavig.

"Libre como si nada y a mi hija le destruyó la vida este maldito violador, abusador, degenerado, depravado", dijo con bronca la madre de la denunciante. "¿Cómo calmo este dolor, esta impotencia? Tanta impunidad... la mató en vida con lo que le hizo", agregó.

El hecho supuestamente ocurrió el día sábado 10 de este mes, durante la siesta. Según la acusación, Cortez se subió a un micro de la línea A en Santa María de Oro y Libertador y se sentó junto a la chica. La denuncia indica que en un momento con una mano comenzó a tocar las piernas de ella y que con la otra se tocaba la entrepierna.

La denunciante se paró y le recriminó. Ella misma contó en su Facebook que "le hice frente y se hacía el desentendido. Pedí ayuda a gritos a los pasajeros y al chofer pero nadie me ayudó". "Lo hice levantar del asiento, lo seguí por el pasillo y me contestaba que nos bajáramos para aclarar las cosas. Yo seguía pidiendo ayuda y le pedí al chofer que no abriera la puerta, haciendo caso omiso la abrió y el abusador aprovechó a bajar en Libertador y Las Heras".

Antes de que Cortez se bajara, la joven le tomó al hombre una foto que luego aportó a los investigadores. Una vez que fue identificado, al sospechoso lo detuvieron pero este lunes fue excarcelado ya que la Fiscalía, representada por el fiscal Mario Panetta, no solicitó prisión preventiva.

Asistido por los defensores Gustavo Vila y Brenda Jofré, el imputado optó por no declarar ante la jueza de Garantías Celia Maldonado. A Cortez le impuiseron una prohibición de acercamiento a la denunciante.