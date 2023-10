En las últimas horas, mediante un juicio abreviado en la justicia sanjuanina, un sujeto fue condenado a seis meses de prisión condicional (no irá a prisión) por acuchillar a su expareja cuando fue a buscar a sus hijos mientras se drogaba.

Según fuentes judiciales, Leonardo Javier Levis y su expareja tuvieron dos hijos, luego se separaron por sus constantes actos de violencia (hostigamiento y amenazas) y los pequeños quedaron al cuidado de la mujer.

El hecho se produjo el 23 de octubre del año pasado. La denunciante estaba en su domicilio con sus hijos, cuando Levis llegó, frenó su auto en la puerta y sus hijos empezaron a llorar porque no se querían ir con él. Uno de ellos salió, se arrimó al auto porque el padre lo llamó y lo vio consumiendo cocaína.

La mujer le impidió que se lleve a los menores y le pidió pañales y leche, a lo que el sujeto respondió: "Vigilanta, siempre pedís cosas y vos cobrás la Asignación y no les comprás nada". La mujer no se quedó callada y le replicó: "Más vigilante que vos no hay nadie, no me faltés el respeto".

En ese momento, Levis sacó de la cintura un cuchillo tipo Tramontina con el que le lastimó el brazo derecho. Luego forcejearon y él salió muy rápido de la puerta de la casa. Justo iba pasando un móvil policial, la mujer los llamó y los policías lo siguieron y detuvieron.