La vida de la docente caucetera Andrea Ribes (34) se puso en pausa el día 18 del mes pasado cuando estrelló su auto contra un árbol y desde entonces su familia atraviesa una angustiante pesadilla en la que por momentos aparece la bronca, pues creen que el choque fue causado por ladrones.

Antonio Pineda, su pareja, reveló ayer a este diario que la cartera y el celular de la víctima nunca fueron encontrados, dato que fue confirmado por fuentes policiales. Pero su hipótesis es que quienes se llevaron esas pertenencias no fueron ladrones que aprovecharon la ocasión, sino que por el contrario cree que con intenciones de robarle provocaron el siniestro que por poco la lleva a la muerte. "No fue un accidente común y corriente. No se hizo cag... sola, la hicieron cag...", dijo Pineda con mucha bronca.

LA VÍCTIMA. Andrea Ribes es docente de nivel primario y madre.

Ribes está internada en el Hospital Privado, en el sector de Terapia Intensiva. Se encuentra estable y probablemente en la semana entrante sea trasladada a una clínica especializada en neurorehabilitación. El temor de los médicos pasa por cómo reaccionará su organismo cuando sea despertada. Por el momento, si bien tiene apertura ocular, no ha recuperado la conciencia y saber si tendrá secuelas es una incógnita, explicó su pareja.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de ese viernes, cuando transitaba en su Volkswagen Voyage por Paula Albarracín de Sarmiento, en Caucete. La docente había salido de su casa en el Barrio Justo Castro IV y pretendía llegar a su trabajo en la Escuela Arturo Beruti, en Pie de Palo. Pero metros después de Roque Sáenz Peña el auto se cruzó de carril y terminó contra el árbol. Ribes fue rescatada inconsciente por bomberos que tuvieron que cortar los hierros del Voyage.

En aquel momento la Policía entregó a la prensa la versión de que presuntamente circulaba a alta velocidad, pero esa teoría fue desmentida por Pineda. Una de las hipótesis que baraja la familia indica que delincuentes posiblemente le arrojaron una piedra o algún elemento contundente y que eso la llevó a perder el control. "No es la primera vez que asaltan en esa calle", señaló Pineda. En la Fuerza confirmaron que hay una investigación abierta.