"Me juzgan por mis antecedentes, yo no hice nada". Esas últimas palabras de un enfermero de 37 años en un juicio y los argumentos de su defensa para lograr su absolución, no surtieron el efecto esperado. Y al final, el tribunal que lo juzgó lo condenó a 4 años de cárcel por abusar de su hijo de 13 años. Así, los jueces Matías Parrón, Alberto Caballero y Javier Figuerola lo favorecieron con la calificación del delito, pues desestimaron un ataque sexual gravemente ultrajante como sostuvo Fiscalía (pedía 16 años de castigo) y consideraron que se trató de un abuso simple agravado por el vínculo.

De todos modos, la situación se agravó para ese imputado porque ya tenía otra condena por delitos sexuales. El 4 de noviembre de 2015, un juez de la Sala I de la Cámara Penal le aplicó 9 años de cárcel (Fiscalía pretendía 12), por haber manoseado y violado durante 8 meses a su hijastra, por entonces también de 13 años. Esos hechos habían ocurrido entre mayo de 2013 y el 10 de enero de 2014, cuando la niña se animó a contarle todo a su mamá y lo denunció.

El fallo aún no está firme y la defensa anticipó que lo impugnará para intentar revertirlo.

La existencia de ese castigo previo llevó a los jueces a unificar las condenas en una de 13 años de cárcel.

El ahora condenado estaba con libertad condicional cuando salió a la luz una posible situación de abuso sexual descubierta en un juzgado de Familia, donde fue a parar parte del conflicto del enfermero con su expareja.

El 9 de junio de 2021 hubo denuncia en la UFI Anivi del fiscal Duilio Ejarque y desde entonces en Fiscalía creyeron probada la existencia del delito contra el menor, cometido durante los tres meses que convivió con él luego de que el niño se peleara con su hermanastra, dijeron fuentes judiciales.

El defensor Ricardo Lorenzo Mira ya anticipó que impugnará la sentencia para que la revise un tribunal superior. En su opinión, el tribunal que juzgó a su cliente omitió considerar prueba clave, pues el psicólogo de parte que propuso la defensa aseguró que el niño pudo haber mentido y que eso puede comprobarse científicamente, ya que cuando era más pequeño sufrió un golpe en la cabeza que le dejó daños neurológicos (como crisis epilépticas).

Y estadísticamente está probado -dijo- que un 40 por ciento de la población afectada por problemas neurológicos a causa de situaciones traumáticas, miente. Sin embargo eso en el juicio no se pudo acreditar porque el tribunal denegó un pedido para realizar ese estudio al menor, precisó Lorenzo.