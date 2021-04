Un hombre de 44 años fue asesinado a puñaladas tras una discusión porque una remisería estacionaba sus vehículos en la entrada de su garaje en el partido bonaerense de La Matanza y por el crimen detuvieron a un sospechoso, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho ocurrió el martes último, alrededor de las 20.40, en Soldado Sosa y Ruíz de los Llanos, en la localidad de Gregorio de Laferrere, en dicho partido del sudoeste del conurbano, donde vivía la víctima, identificada como Javier "Rancho" Guaraschi.



Fuentes judiciales informaron a Télam que todo comenzó cuando el hombre le pidió a un remisero de una agencia de la cuadra que sacara su auto que estaba estacionado en la entrada a su garaje.



Tras retirarlo, Guaraschi colocó unos tachos para que nadie pudiera dejar los vehículos allí, por lo que luego comenzó una discusión porque otro de los remiseros le cuestionó esa actitud.



Según las fuentes, la víctima mantuvo una pelea a golpes de puño con uno de los remiseros en el medio de la calle, secuencia que quedó grabada por una cámara de seguridad.



"Le muestra tres veces el cuchillo a mi hermano, sale mi papá y le dice 'guardá eso que voy a llamar a la Policía'. Bajan y pelean sin cuchillo, la hija de Carlos viene corriendo y lo tira a mi papá, que es una persona mayor, al suelo", indicó Rocío, hermana de Guaraschi.



Instantes después, el hijo de ese hombre llegó a bordo de un auto y tras descender le dio al menos una puñalada a "Rancho", quien cayó desvanecido y fue trasladado a un hospital de la zona pero ingresó fallecido a raíz de las lesiones.



"Se ve muy claro que baja el asesino de remera negra, viene con disimulo, apuñala a mi hermano y con disimulo se sube al auto y se va", aseguró Rocío al programa de Telefe Cortá por Lozano.



Los voceros añadieron que personal policial fue alertado por el crimen y tras identificar al sospechoso inició un operativo que terminó con su detención.



El acusado fue identificado como Carlos Antonio Ibáñez (43), quien ayer se negó a declarar ante el fiscal de la causa, Marcos Borghi, en una causa caratulada como "homicidio simple".



En tanto, familiares y amigos de la víctima, entre ellos los padres del hombre asesinado, se concentraron con carteles y fotos de Guaraschi en la puerta de su domicilio para pedir justicia y la detención del padre del imputado que había iniciado la pelea.



"Directamente bajaron violentos a pegar y a hacer lo que hicieron, nosotros queremos justicia porque esto no puede quedar así, hay un asesino suelto que es del barrio y quiero que esté preso", añadió la hermana.



Al respecto, Elba, su madre, sostuvo que toda la familia del acusado es "cómplice" y que el asesino lo atacó "por la espalda".



"¿Quién me devuelve a mi hijo? él no hizo nada, defendía su lugar, son mala gente todos esos", concluyó llorando la mujer.